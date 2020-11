Rapport médiatique: discussion en tête-à-tête avec le directeur sportif Salihamidzic

Après que le Bayern Munich ait publiquement retiré l’offre de prolongation du contrat dimanche dernier, David Alaba (28 ans) a déclaré qu’il n’en avait appris que par l’actualité. Il s’est également plaint d’un échange proposé. Selon le botteur mais tout aurait dû se dérouler très différemment.

« J’ai appris la nouvelle hier soir », a déclaré Alaba lors de la conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre le RB Salzburg à propos du président du Bayern Herbert Hainer, qui était à Focus sur le sport avait déclaré qu’un ultimatum pour le joueur défensif avait expiré (« Il n’y a plus d’offre. »). La question de savoir s’il pouvait imaginer un troc – selon les médias, il aurait dû s’agir de Leroy Sane – était également « une gifle quelque part ».

Encore botteur a rapporté dans son édition de jeudi, le directeur sportif Hasan Salihamidzic Alaba avait déjà informé Alaba lors d’une conversation en tête-à-tête dimanche que le club retirerait son offre et deviendrait ainsi public. Le conseiller d’Alaba, Pini Zahavi, l’aurait appris samedi. L’affirmation d’Alaba selon laquelle il ne l’a appris que par les médias a suscité un grand étonnement.

Ce message correspond aux informations de Sport1. Là aussi, on a dit que Zahavi et Alaba avaient été informés de la situation avant la comparution de Hainer à la télévision.

L’accord d’échange proposé avec Sane, qui était toujours sous contrat avec Manchester City à l’époque, proviendrait également des Citizens. Salihamidzic n’en a parlé que brièvement avec Zahavi, il n’aurait pas dû y avoir de considérations concrètes.

Alaba s’était également plaint que le FC Bayern n’avait pas refusé les sommes cotées en bourse – il aurait pu gagner jusqu’à 17 millions d’euros par an avec une prolongation de contrat. Bruyant botteur Mais l’Autrichien devrait pouvoir gagner encore plus: avec une augmentation annuelle, le salaire annuel, primes comprises, devrait même gratter les 20 millions d’euros jusqu’en 2024.

Par rapport au botteur Zahavi n’a pas voulu commenter cela.

Des modèles pour David Alaba? Ces étoiles ont déjà fait un transfert gratuit © imago images / Poolfoto 1/25 Après que le Bayern ait retiré son offre pour David Alaba, les signes sont au revoir. L’Autrichien pourrait faire un transfert gratuit en été. C’est inhabituel pour les étoiles, mais il y a des prédécesseurs importants. Nous montrons une sélection. 2/25 Robert Lewandowski pour la saison 2014/15 | Club donateur: Borussia Dortmund | Club receveur: FC Bayern Munich © imago images / Sportimage 3/25 Michael Ballack sur la saison 2006/07 | Club transférant: FC Bayern Munich | Club receveur: Chelsea FC 4/25 Zlatan Ibrahimovic pour la saison 2016/17 | Club donateur: Paris Saint-Germain | Club receveur: Manchester United 5/25 William Gallas pour la saison 2006/07 | Club donateur: Chelsea FC | Club receveur: Arsenal FC 6/25 Andrea Pirlo pour la saison 2011/12 | Club transférant: AC Milan | Club receveur: Juventus Turin 7/25 Mark van Bommel sur la saison 2005/06 | Club transférant: PSV Eindhoven | Club receveur: FC Barcelone 8/25 Sami Khedira pour la saison 2015/16 | Club donateur: Real Madrid | Club receveur: Juventus Turin 9/25 Leon Goretzka pour la saison 2018/19 | Club transférant: FC Schalke 04 | Club receveur: FC Bayern Munich 10/25 Stefan de Vrij pour la saison 2018/19 | Transfert du club: Lazio Rom | Club receveur: Inter Milan © imago images / ZUMA Wire 11/25 Luis Suarez pour la saison 2020/21 | Club donateur: FC Barcelone | Club receveur: Atletico Madrid © imago images / Kirchner-Media 12/25 Thomas Meunier sur la saison 2020/21 | Club donateur: Paris Saint-Germain | club receveur: Borussia Dortmund 13/25 Diego Godin sur la saison 2019/20 | Club donateur: Atletico Madrid | Club receveur: Inter Milan © imago images / OlixScarff 14/25 Edinson Cavani pour la saison 2020/21 | Club donateur: Paris Saint-Germain | Club receveur: Manchester United 15/25 Alexis Sanchez pour la saison 2020/21 | Club donateur: Manchester United | Club receveur: Inter Milan 16/25 James Milner sur la saison 2015/16 | Club donateur: Manchester City | Club receveur: Liverpool FC © imago images / PanoramiC 17/25 Luis Figo pour la saison 2005/06 | Club donateur: Real Madrid | Club receveur: Inter Milan 18/25 Emre Can pour la saison 2018/19 | Club donateur: Liverpool FC | Club receveur: Juventus Turin 19/25 Aaron Ramsey sur la saison 2019/20 | Club transférant: Arsenal FC | Club receveur: Juventus Turin 20/25 James Rodriguez sur la saison 2020/21 | Club donateur: Real Madrid | Club receveur: Everton FC © imago images / Poolfoto 21/25 Ander Herrera pour la saison 2019/20 | Club donateur: Manchester United | Club receveur: Paris Saint-Germain. 22/25 David Beckham pour la saison 2006/07 | Club donateur: Real Madrid | club de réception: LA Galaxy 23/25 Joel Matip sur la saison 2016/17 | Club transférant: FC Schalke 04 | Club receveur: Liverpool FC 24/25 Thierry Henry sur la saison 2010/11 | Club donateur: FC Barcelone | Club receveur: Red Bulls de New York © imago images / PA Images 25/25 Willian pour la saison 2020/21 | Club donateur: Chelsea FC | Club receveur: Arsenal FC





David Alaba: un accord avec le Bayern n’est pas en vue

Alaba est au Bayern depuis 2008 et son contrat expire en 2021. Plusieurs négociations contractuelles n’ont jusqu’à présent pas abouti à un accord. Du côté du joueur, il devrait aussi s’agir d’un manque d’appréciation, prétendument qu’il veut s’élever au même niveau que le gardien Manuel Neuer et l’attaquant Robert Lewandowski. Les Bavarois avaient refusé – également en raison de la pandémie effrénée de corona et des pertes financières associées.

Une offre améliorée est forte botteur exclu en outre, le Bayern « ne mettrait pas un centime dessus ». Cependant, le départ d’Alaba n’est pas encore chose faite. « Si David veut nous parler, nous sommes toujours prêts », a récemment déclaré Hainer. Salihamidzic était avec Ciel cependant, montré extrêmement sceptique: « Pour le moment, je ne sais pas comment nous devrions nous trouver. »

Dans la saison en cours, Alaba a disputé neuf des douze matchs de compétition possibles. Le meilleur match contre les poursuivants du Borussia Dortmund aura lieu samedi soir (18h30).

David Alaba: Ses statistiques pour le Bayern