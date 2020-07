Rapport: Huawei éclipse Samsung en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde

Huawei est désormais le plus grand fournisseur de smartphones au monde, selon Canalys.

La société chinoise a apparemment dépassé Samsung et Apple.

La fermeté de Huawei pendant la pandémie est due à la hausse des ventes en Chine.

Huawei a éclipsé Samsung en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde au deuxième trimestre 2020, selon un rapport de Canalys. Cela vient après que Counterpoint Research a suggéré que Huawei avait brièvement surpassé Samsung en avril 2020.

Canalys a déclaré que c’était la première fois en près d’une décennie qu’une société autre que Samsung ou Apple dirigeait une liste trimestrielle d’expéditions mondiales de smartphones.

Alors que les entreprises luttent pour maintenir leur élan pendant la pandémie, peu ont réussi à résister à la tempête. Alors que Huawei a apparemment eu autant de difficultés que ses rivaux sur la scène mondiale, il a été grandement aidé par une force croissante sur son marché local. La Chine étant parmi les premiers pays à se remettre largement des effets de la pandémie, les opérations de Huawei là-bas ont permis à l’entreprise de rester dynamique.

Quelle flottabilité, demandez-vous? Les expéditions chinoises représenteraient désormais 72% de la part totale des expéditions de la société, contre 61% au premier trimestre 2020 et un peu plus de 50% un an auparavant. Cela a contribué à amortir la chute internationale de Huawei, qui a vu une autre baisse de 27% au deuxième trimestre 2020, le cinquième trimestre consécutif où la société a vu ses expéditions mondiales diminuer.

Voir également: Histoire de la série Huawei P: des modestes débuts à la puissance de la photographie

En comparaison, Samsung détient moins de 1% du marché en Chine. Le chiffre des expéditions internationales de la société coréenne a connu une baisse encore plus forte que celle de Huawei. Il a enregistré une baisse de 30% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2020. Huawei s’est légèrement redressé par rapport au trimestre précédent, mais a tout de même vu une baisse de 27% des expéditions au-delà de la Chine.

En termes de nombre total d’unités expédiées, Huawei aurait vu 55,8 millions d’appareils quitter ses usines au deuxième trimestre 2020. Le chiffre cité par Samsung s’élève à 53,7 millions d’unités.

La reprise post-pandémique a aidé Huawei

« C’est un résultat remarquable que peu de gens auraient prédit il y a un an», A déclaré Ben Stanton, analyste principal de Canalys. « Sans COVID-19, cela ne serait pas arrivé.

Cela dit, il n’est pas clair si c’est une position que Huawei sera en mesure de maintenir après la pandémie. À mesure que de plus en plus de pays se remettront économiquement des retombées, l’interdiction commerciale de la société aux États-Unis continuera probablement d’avoir un impact sur sa performance mondiale.

Ces effets sont également assez clairs à en juger par les données de 2019. Juste avant l’interdiction, Huawei a vu ses expéditions mondiales augmenter de 61% au premier trimestre 2019. En mars, la société s’attendait à ce que ses problèmes affectent ses ventes de 20% en 2020.

Samsung peut également s’attendre à une brève augmentation des livraisons d’appareils dans la seconde moitié de l’année après son événement du 5 août et l’annonce de la série Galaxy Note 20. Il est probable que Huawei lancera également sa série Mate 40 cette année, mais elle pourrait subir des retards.

Prochain: Huawei P40 Pro Plus vs Samsung Galaxy S20 Ultra: bataille de super zoom