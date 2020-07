Rapport: Cycle de vie PS5 5 ans, devrait expédier plus de 120 millions d’unités

Les cycles de vie des consoles ont traditionnellement été d’environ six ans de l’un à l’autre (les PS3 et PS4 s’étendant chacune à sept ans), mais le cycle de vie à venir de la PS5 pourrait être la génération de console la plus courte à ce jour. Selon un rapport de Digitimes, des sources de la chaîne d’approvisionnement principale de Sony à Taïwan font les nouvelles réclamations à vie PS5 de cinq ans, tout en estimant également entre 120 et 170 millions de consoles expédiées au cours de cette période. C’est un nombre énorme, car après un peu plus de six ans, Sony a récemment annoncé 110 millions de consoles PS4 vendues.

Le rapport indique que les estimations devraient doubler les livraisons à vie de la Xbox Series X de Microsoft au cours de la même période, ce qui est logique alors que Microsoft passe d’une approche axée sur la console à une prise en charge soutenue de sa myriade de services et d’abonnements. Si ce rapport s’avère vrai, cela signifie que la PlayStation 6 pourrait être lancée dès les vacances 2025, même si un certain nombre de choses au cours des cinq prochaines années pourraient repousser cette date de lancement, même si c’est actuellement l’objectif de Sony.

De telles projections élevées de ventes / expéditions semblent indiquer que Sony ne va pas fixer le prix de la PS5 de manière prohibitive. Cela vient après une certaine inquiétude selon laquelle le SSD à architecture personnalisée et d’autres fonctionnalités informatiques haut de gamme de la console PS5 augmenteraient le coût pour le consommateur de la console de nouvelle génération. Les commentaires de Sony concernant le prix de la PS5 jusqu’à présent ont préparé les fans à un prix plus élevé. Cependant, ces énormes projections de ventes pourraient suggérer un point d’entrée plus accessible. Il est important de noter que les projections et les rapports ne tiennent pas compte de la différence entre la PS5 standard avec lecteur de disque et la version entièrement numérique, ce qui pourrait être un élément clé de la stratégie de prix et de demande de Sony.

L’augmentation des estimations sur une période plus courte suit les rapports récents selon lesquels Sony augmentait la production initiale de la PS5 pour répondre à une demande de lancement accrue, un autre indice que le prix pourrait être plus abordable qu’on ne le pensait initialement. Sony n’a donné aucune indication sur le moment où il prévoyait de révéler le prix de la PS5, mais une rumeur sur l’état des lieux le 6 août pourrait offrir des détails supplémentaires sur la console. La société promet de faire une annonce avant la mise en ligne des précommandes PS5, afin que les fans enthousiastes puissent planifier leur achat de la console de nouvelle génération. Des informations récemment datées du site Web d’achat direct de Sony indiquent que les achats de PS5 peuvent être limités à un par utilisateur pour éviter que les scalpeurs ne grugent l’inventaire de lancement et ne majorent le prix de revente.

Que pensez-vous du potentiel d’un cycle de vie plus court de la console next-gen? Voulez-vous que Sony quitte la PS5 après seulement cinq ans, ou préféreriez-vous qu’ils essaient de l’étendre au cycle de vie traditionnel de six à sept ans de la console que nous avons vu jusqu’à présent?

[Via: VGC]