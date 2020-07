Rapport: Augmentation du prix du jeu de nouvelle génération à 70 $ explorée par les éditeurs

La nouvelle cette semaine que la version PS5 de NBA 2K21 serait de 70 $ (69,99 $) a envoyé des ondulations à travers la communauté des joueurs, beaucoup s’attendent à ce que le prix standard de base des nouvelles versions augmente de 60 $. La majeure partie de cette conversation était une spéculation éclairée, mais la firme de recherche industrielle IDG Consulting dit maintenant que plus d’éditeurs majeurs en plus de 2K explorent le saut de 10 $.

Dans une conversation avec GamesIndustry.biz, le président-directeur général d’IDG, Yoshio Osaki, a parlé de l’augmentation, affirmant que le prix des jeux vidéo stagne depuis 15 ans. « La dernière fois que le prix du logiciel de lancement de nouvelle génération a augmenté, c’était en 2005 et 2006, quand il est passé de 49,99 $ à 59,99 $ au début de la génération Xbox 360 et PS3. » Il ajoute que les prix d’autres domaines similaires dans les médias et le divertissement ont augmenté (films, télévision, etc.).

Osaki dit que le saut de prix à 70 $ n’est qu’une augmentation relative de 17% depuis 2005, tandis que les coûts de développement de jeux ont augmenté d’environ 200% au cours de la même période. Les films, les billets de théâtre et les services d’abonnement à la télévision ont augmenté de 40 à 100%, ce qui montre que le prix de base des jeux a connu la croissance la plus lente de l’industrie des médias. C’est génial pour les consommateurs, mais non durable pour l’industrie, comme l’a récemment souligné l’ancien dirigeant de Sony, Shawn Layden.

« IDG travaille avec tous les principaux éditeurs de jeux, et nos vérifications de chaînes indiquent que d’autres éditeurs envisagent également de faire monter leurs prix de nouvelle génération sur certaines franchises », a déclaré Osaki. « Tous les jeux ne devraient pas atteindre le prix de 69,99 $ sur la prochaine génération, mais les AAA phares tels que NBA 2K méritent ce prix plus que d’autres. »

Les coûts de développement du jeu dépassant de loin la hausse des prix à la consommation, ne vous attendez pas à ce que cette augmentation de prix fasse soudain disparaître d’autres méthodes de monétisation – comme les abonnements, les microtransactions, les abonnements de saison, etc. -. « 59,99 $ à 69,99 $ ne couvre même pas complètement ces autres augmentations de coûts, mais les fait avancer davantage dans la bonne direction », a déclaré Osaki.

