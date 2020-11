Rapport: Apple iPad Pro 5G arrive le trimestre prochain avec une technologie d’affichage améliorée

Selon un Rapport en anglais de Korea IT News, Apple a choisi LG Display pour lui fournir des mini LED pour un nouveau modèle d’iPad Pro. La dernière version de la tablette premium d’Apple devrait sortir au cours du premier trimestre de l’année prochaine. On dit que la mini LED est une technologie de transition avec la micro LED pas encore prête pour les heures de grande écoute. LG expédierait à Apple ses écrans LCD en utilisant Mini LED comme rétro-éclairage.

Les écrans LCD à rétroéclairage Mini LED offrent un meilleur affichage, plus lumineux et plus net que la technologie actuellement utilisée. Ils sont également plus économes en énergie. Outre le prochain modèle d’iPad Pro, Apple prévoit d’utiliser ces écrans pour d’autres modèles d’iPad et le MacBook. Un porte-parole de l’industrie de l’affichage a déclaré que « à commencer par Apple, d’autres fabricants de dispositifs informatiques suivront également l’exemple d’Apple en utilisant des mini-écrans LCD à rétroéclairage LED. Cette tendance apportera d’énormes changements au marché mondial des LCD. » À l’origine, le géant de la technologie espérait sortir jusqu’à six appareils utilisant la Mini LED avant la fin de cette année. Cependant, la pandémie a forcé Apple à repousser son calendrier.

La chaîne d’approvisionnement de ces écrans a été définie avec Epistar, basée à Taiwan, fournissant les mini LED; Une autre entreprise taïwanaise, TSMT, utilisera la technologie de montage en surface (SMT) pour monter les mini-LED et LG Display ajoutera son écran LCD et créera la version finale qui sera expédiée aux fabricants sous contrat d’Apple. La production de masse des écrans devrait démarrer à la fin de cette année.

Au cours de l’été, l’informateur Twitter L0vetodream a déclaré que de nouveaux modèles d’iPad Pro seraient lancés au cours du premier semestre de l’année prochaine avec un mini écran LED, un puissant chipset A14X Bionic 5 nm et une prise en charge de la 5G. D’autres, y compris l’analyste très précis de TF International, Ming-Chi Kuo, ont prévu que la nouvelle tablette portera un écran de 12,9 pouces.