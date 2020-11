Rapport annuel avec une perte pour la première fois en huit ans

Le club de Bundesliga Rapid a survécu à la crise corona à mi-chemin à la légère. Le Hütteldorfer a rapporté vendredi un moins de 199.107 euros et un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros pour l’exercice 2019/20. Pour la première fois depuis 2011/12, il n’y a pas eu de résultat économique positif, mais la perte a également été nettement inférieure à ce qui était initialement craint.

Selon le chef d’entreprise Christoph Peschek, qui a mis en garde contre une perte pouvant aller jusqu’à six millions d’euros au printemps, il y a plusieurs raisons à cela. Les joueurs, les entraîneurs et les employés ont apporté une contribution significative par leur dispense de salaire et le travail à temps réduit qui est maintenant terminé. Dans ce contexte, les Viennois ont souligné qu’il s’agissait en réalité d’une dispense de salaire et non d’un report de salaire. « Et il n’y a pas eu d’ignorance avec les paiements anticipés des sponsors. »

De plus, les dépenses ont été réduites, un solde de transfert positif de 5,8 millions d’euros a été réalisé et 87 500 masques de protection Rapid ont été vendus. Les sponsors et les membres sont restés fidèles au club. De plus, 81% des propriétaires d’abonnements ont renoncé au remboursement des jeux fantômes pendant la pré-saison. « Nous avons pu affronter la première vague grâce à l’esprit d’équipe légendaire du Rapid », a déclaré Peschek.

La deuxième vague pourrait cependant être plus grave. « L’année dernière a été difficile, mais Corona n’a apporté des restrictions que dans un tiers de la saison dernière. Maintenant, nous sommes frappés de plein fouet par les effets. 2021) sera de l’ordre du million à deux chiffres », a déclaré Peschek.

Cependant, la perte devrait être atténuée par le fonds des ligues sportives du gouvernement fédéral. De ce pot, il y a également des fonds non spécifiés pour l’exercice écoulé, qui, selon Peschek, ne sont pas inclus dans le rapport annuel 2019/20.

Selon Peschek, un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros, qui est également le quatrième plus élevé de l’histoire du club, « ne se passera probablement pas ainsi » au cours de l’exercice en cours. Contrairement à l’année précédente, Rapid joue cette fois en phase de groupes de la Ligue Europa, mais les jeux fantômes ne se traduisent pas par une forte augmentation des ventes.

Christoph Peschek: « Transferts uniquement si cela convient à tout le monde »

Avec le public, il y aurait eu un produit total d’environ trois millions d’euros pour les trois matchs à domicile, soupçonnait Peschek. Contrairement aux remboursements d’abonnement, cette perte de revenus ne peut pas être déclarée au Fonds de la Ligue sportive.

Rapid pourrait avoir de l’air avec les changements de joueurs. Le chef d’entreprise n’a pas voulu parler de ventes de détresse dans ce contexte. « Il n’y a de transferts que si cela convient à toutes les personnes impliquées. » Les fonds propres sont encore un peu moins de 15 millions d’euros. « Mais cela ne nous aide pas nécessairement avec des liquidités », a rapporté Peschek, qui a également décrit les deux prochaines années comme « difficiles » et a parlé de « la plus grande crise du football autrichien depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Néanmoins, la planification de la création de l’académie des jeunes se poursuit. Un centre de formation devrait être construit sur un terrain dans le Prater d’ici l’automne 2021 et sera agrandi dans les années suivantes.

À cet égard, le « Kurier » (édition du vendredi) a rapporté que l’entrepreneur milliardaire et fan de Rapid Michael Tojner pourrait construire le centre de formation et ensuite offrir Rapid en cadeau. Peschek était prudent à ce sujet. « Nous sommes en pourparlers avec plusieurs partenaires potentiels et souhaitons trouver la meilleure solution possible, mais il n’y a pas de notification d’exécution. » De plus, le patron économique de Rapids a précisé: « Les modèles investisseurs ne sont pas du tout un problème pour nous. »