Rappel de stout sans alcool en raison d’une «  contamination microbiologique  » à peine deux semaines après son lancement

Le nouveau stout sans alcool de Guinness a été rappelé en Grande-Bretagne deux semaines seulement après son lancement. Le propriétaire Diageo a déclaré que les canettes du produit, qui ont mis quatre ans à se développer, peuvent être «dangereuses à consommer» en raison d’une «contamination microbiologique». La société a conseillé à tous les clients qui ont acheté la boisson sans alcool de se débarrasser de celle-ci et s’est excusée pour la bévue. La i newsletter dernières nouvelles et analysesContaminationUn porte-parole a déclaré: «Par mesure de précaution, nous rappelons la Guinness 0.0 en Grande-Bretagne pour des raisons microbiologiques contamination qui peut rendre certaines canettes de Guinness 0.0 dangereuses à consommer. »Le problème est isolé de Guinness 0.0 et n’a aucun impact sur les autres variantes ou marques de Guinness. Si vous avez acheté de la Guinness 0.0, ne la consommez pas. Veuillez plutôt renvoyer le produit à votre point d’achat pour un remboursement complet. Nous sommes désolés que cela se soit produit. »Guinness 0.0 a été lancé le mois dernier en grande pompe après un processus de développement de quatre ans (Photo: Guinness / PA) La contamination se serait produite pendant le processus de production, et la brasserie est en train de tests pour déterminer la cause première. Diageo a lancé la Guinness sans alcool il y a environ deux semaines dans les supermarchés britanniques et hors licence. La marque de boissons voulait tirer parti de la tendance émergente à la consommation faible et sans alcool, et à l’époque, les patrons de la brasserie de St James’s Gate, à Dublin, ont insisté sur le fait que la vraie texture et la saveur de la Guinness avaient été capturées, malgré l’intervention. Dans une annonce du mois dernier, le fabricant a déclaré que le stout était produit de manière traditionnelle, en utilisant les mêmes quantités d’eau, d’orge, de houblon et de levure, mais que l’alcool était éliminé à l’aide d’une méthode de filtration. Après avoir effectué une série de tests de goût, lequel? a déclaré qu’il pensait que Guinness avait fait un «excellent travail» de répliquer la boisson originale, bien que les gens préféraient généralement encore la version alcoolisée. Guinness 0.0 était également en ligne pour être libéré dans les pubs et les bars au Royaume-Uni au printemps. Les actions de Diageo ont chuté de 1 pc à 29,46 £ en début de séance.

