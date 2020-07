Rappel: Call of Duty Modern Warfare 2 est disponible au téléchargement maintenant pour les membres PS Plus

Les jeux PlayStation Plus d’août ont été annoncés un peu plus tôt que d’habitude hier, mais le mois prochain est un bouchon. Non seulement Fall Guys sera lancé sur le service le 4 août, mais nous avons également droit à Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Dans l’ensemble, c’est un excellent mois pour les membres PS Plus.

Il a également été annoncé que le jeu de tir Activision serait disponible tôt. En fait, Modern Warfare 2 Remastered est disponible au téléchargement dès maintenant sur PS4 en Europe. Les abonnés de North American Plus verront le jeu être mis en ligne sur le service dans quelques heures.

Alors, ajoutez le jeu à votre bibliothèque et lancez le téléchargement. Avez-vous hâte de jouer à celui-ci? Pas de russe dans la section commentaires ci-dessous.