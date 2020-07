Rapid Vienna lie également le talent de l’ÖFB Benjamin Kanuric à long terme

PUMA Short Board long PUMA Swim avec motif à vagues pour Homme, Noir, Taille L, Vêtements

Black - Ce long short Board s'oriente vers les saints esprits de la mer et réunit le style avec la fonctionnalité pour un look à effet K.O. Le short Board inspiré de l'océan va jusqu'au genou et est produit dans une matière élastique au séchage rapide. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES Produit en plastique REPREVE recyclé