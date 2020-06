Rapid-Meistertrainer Peter Pacult stellt Christoph Pescheks Demokratie-Verständnis in Frage

Das äußerst sexistische Plakat der SK-Rapid-Fans beim Heimspiel gegen den TSV Hartberg schlug hohe Wellen. Nun äußert sich auch Meister-Trainer Peter Pacult zur Causa.

In seiner Heute-Kolumne kritisiert Pacult Rapids Geschäftsführer Christoph Peschek hart. « Zwei Fragen an die Rapid-Chefetage: Wie kommt das Skandal-Transparent mit dieser Botschaft ins Stadion? Und: Warum wurde es nicht sofort entfernt? », will Pacult wissen.

Pacult weiter: « Das Demokratie-Verständnis von Christoph Peschek ist zu hinterfragen, wenn er meint: « Wir legen großen Wert darauf, dass es Meinungsfreiheit und Demokratie gibt. » Da hat er aber die Causa Wöber vergessen. « So ist Rapid nicht, sorry Familie Wöber » war im Allianz Stadion zu lesen, nachdem der Ex-Rapidler von Fans beleidigt wurde. « Fans » stürmten damals die Loge, entfernten das Transparent. Wo war da die Meinungsfreiheit? »

Keine Kritik gibt es für Cheftrainer Dietmar Kühbauer. Dieser tat für Pacult « das einzig Richtige » mit seinen Aussagen nach der Partie. « Was soll ich sagen? Ich finde, dass dieses Transparent definitiv nichts verloren hat in einem Fußballstadion. Ich kann diese Aktion nicht verstehen », so Kühbauer am Sonntag.