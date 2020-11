Raphael Holzhauser marque le but numéro 10 contre le RSC Anderlecht

Marque Verte Compresse Chaud Froid 10 x 15 cm

Description : La Compresse Chaud Froid 10 x 15 cm de Marque Verte est conçue pour soulager les douleurs articulaires et musculaires . Elle est souple et réutilisable. Elle permet par son action à chaud de traiter les douleurs rhumatismales et les douleurs causées par des raideurs articulaires. Son utilisation