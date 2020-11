Raphael Holzhauser marque à nouveau lorsque Beerschot gagne

Raphael Holzhauser a inscrit samedi son huitième but de la saison en championnat belge de football.

Le joueur de l’équipe de l’ÖFB a marqué 4: 1 lors de la victoire 4-2 de son club Beerschot contre Louvain à la 65e minute. Holzhauser est le deuxième meilleur buteur de la ligue et le meilleur buteur avec huit buts et six passes.

Beerschot s’est ainsi davantage imposé dans le groupe de tête.

Raphael Holzhauser: données de performance 20/21