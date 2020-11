Raphael Guerreiro a quitté l’équipe nationale portugaise blessé

BVB s’inquiète de l’utilisation de Raphael Guerreiro à venir samedi. Nuri Sahin pense que les U19 Youssoufa Moukoko est trop facile et Kevin Großkreutz peut agir introduire dans le football amateur. Les informations et les rumeurs les plus importantes sur le Borussia Dortmund peuvent être trouvées ici.

BVB: Raphael Guerreiro a laissé l’équipe nationale portugaise blessée

Le Borussia Dortmund craint que Raphael Guerreiro ne joue en Bundesliga le week-end prochain. L’arrière gauche a quitté l’équipe nationale portugaise en raison de problèmes musculaires.

L’association l’a confirmé. Les Portugais manquent Guerreiro lors du match contre la Croatie en Ligue des Nations (mardi à partir de 20h45 en direct sur DAZN).

On ne sait toujours pas si le BVB devra se passer de Guerreiro lors du match à domicile contre le Hertha BSC samedi (à partir de 20h30 en direct sur DAZN). Dem botteur cependant, il n’y a pas de blessure grave.

BVB: Le plan de match jusqu’à la pause hivernale

Date Temps Accueil Un moyen concurrence 21.11.2020 20h30 Hertha BSC Borussia Dortmund Bundesliga 24.11.2020 21 horloge Borussia Dortmund Club Bruges Ligue des champions 28.11.2020 15h30 Borussia Dortmund 1. FC Cologne Bundesliga 02.12.2020 21 horloge Borussia Dortmund Lazio Rom Ligue des champions 05.12.2020 15h30 Eintracht Francfort Borussia Dortmund Bundesliga 08.12.2020 18 h 55 Zenit Saint-Pétersbourg Borussia Dortmund Ligue des champions 12.12.2020 15h30 Borussia Dortmund VfB Stuttgart Bundesliga 15.12.2020 20h30 SV Werder Brême Borussia Dortmund Bundesliga 19.12.2020 15h30 Union Berlin Borussia Dortmund Bundesliga 22.12.2020 20 heures Eintracht Braunschweig Borussia Dortmund DFB-Pokal

BVB – Nuri Sahin: « Les U19 sont trop faciles pour Moukoko »

Nuri Sahin pense que Youssoufa Moukoko est prêt à entrer dans le domaine professionnel. « Youssoufa doit maintenant franchir la prochaine étape – les U19 sont trop faciles pour lui », a-t-il déclaré. botteur.

Le joyau du département jeunesse de Dortmund aura 16 ans vendredi et serait donc éligible pour jouer en Bundesliga.

Si Moukoko devait jouer contre le Hertha samedi, il remplacerait Nuri Sahin en tant que plus jeune joueur de la Bundesliga. Sahin a fait ses débuts en 2005 à l’âge de 16 ans et 335 jours.

BVB: Statistiques de Youssoufa Moukoko dans la jeunesse BVB

équipe Jeux Déchiré Aide Borussia Dortmund U19 25 47 dix Borussia Dortmund U17 56 90 16 Bourssia Dortmund UEFA U19 sept 4 1

Kevin Großkreutz est ouvert à l’implication dans le football amateur. Il a donné ça au Actualités de la Ruhr un.

« Pourquoi ne devrais-je pas jouer avec mon cousin à Brünninghausen, par exemple, ou à Bövinghausen, qui fait un travail remarquable? », A déclaré Grosskreutz.

En tant qu’un autre club, il a nommé l’ASC Dortmund. « Pourquoi ne devriez-vous pas les aider à être promus dans la ligue régionale? »

L’ancien joueur du Borussia Dortmund est actuellement en litige avec le KFC Uerdingen alors qu’il engage une action en justice contre la résiliation de son contrat avec le club de troisième division.