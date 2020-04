Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport Hybrides rechargeables débuts!

Les hybrides rechargeables Land Rover Discovery Sport et Range Rover Evoque ont été révélés avec une autonomie électrique de 66 km et une vitesse de pointe de 135 km / h en énergie électrique seule.

Jaguar Land Rover a été à l’avant-garde de l’électrification des voitures sur les marchés mondiaux, comme ils l’ont prouvé à juste titre avec l’I-Pace. Le constructeur automobile britannique a maintenant introduit des hybrides rechargeables du Range Rover Evoque et du Land Rover Discovery Sport. Les deux VUS bénéficient désormais d’une autonomie électrique de 66 km et les émissions de CO2 ne dépassent pas 32 g / km.

Land Rover a dévoilé des hybrides rechargeables du Range Rover Evoque et du Discovery Sport

Le Range Rover Evoque et le Land Rover Discovery Sport sont tous deux construits sur l’architecture Premium Transverse du Land Rover et ont été conçus pour prendre en charge l’électrification dès le départ. Il ne compromet cependant pas la capacité hors route des SUV. Identifiées au P300e, les nouvelles variantes hybrides rechargeables rejoignent les variantes 48V hybrides douces existantes du SUV.

Les deux voitures ont une autonomie électrique de 66 km et une vitesse de pointe de 135 km / h avec une alimentation électrique seule.

Le moteur électrique est monté sur l’essieu arrière et une batterie lithium-ion de 15 kW qui alimente le moteur électrique est montée sous les sièges. Le Range Rover Evoque et le Land Rover Discovery Sport sont tous deux propulsés par un moteur à essence Ingenium à trois cylindres de 1,5 L qui produit 197 chevaux. Le moteur électrique monté sur l’essieu arrière produit 107 ch supplémentaires. En combinant la puissance des deux unités, l’Evoque peut sprinter de 0 à 100 km / h en seulement 6,4 secondes tandis que le Discovery Sport peut faire de même en 6-6 secondes. Les deux voitures peuvent également atteindre une vitesse de pointe de 135 km / h avec l’énergie électrique seule.

Il existe des modes de conduite disponibles – hybride, EV, Save

À des vitesses supérieures à 135 km / h (84 mph), le moteur électrique est découplé pour réduire la traînée et donc optimiser l’efficacité, puis se réenclenche de manière transparente lorsque la vitesse tombe en dessous. Il y a des chiffres encore plus étonnants. Le Discovery Sport utilise seulement 1,6 L de carburant aux 100 km. C’est vraiment incroyable. En outre, il existe trois modes de conduite sur les deux voitures: hybride, EV et Save.

Land Rover vous fournira un chargeur domestique Mode 2 avec les deux PHEV qui rechargeront complètement votre véhicule en environ 6 heures et 42 minutes à partir d’une prise à 3 broches normale. Pour une charge plus rapide, il existe un câble de charge Mode 3 qui vous permet de charger le véhicule de 0 à 80% en environ 1 heure 24 minutes à partir d’une boîte murale domestique CA de 7 kW ou de points de charge publics CA. Les temps de charge les plus rapides sont atteints à 32 kW DC, où 0 à 80% ne prend que 30 minutes.

Land Rover vend déjà le Range Rover Evoque et le Discovery Sport en Inde sous forme d’essence ou de diesel. Vous pouvez vous attendre à ce que les variantes hybrides plug-in arrivent en Inde l’année prochaine. De plus, JLR apportera très bientôt l’i-Pace en Inde et il n’y a donc aucune raison pour que les hybrides plug-in ne puissent pas arriver ici.