Randonnée des prix Mahindra Thar 2020 à partir du 1er décembre

Le prix de lancement de 2020 Mahindra Thar est sur le point de se terminer et à partir du 1er décembre, les prix augmenteront légèrement.

Les prix du Mahindra Thar 2020 devraient augmenter à partir du 1er décembre 2020, alors que la période des prix de lancement touche à sa fin. Le tout-terrain lifestyle a été lancé le 2 octobre et maintenant, il a terminé près de deux mois de lancement. La hausse des prix sera révélée demain, mais nous nous attendons à ce qu’elle augmente d’au moins 10 à 15%.

2020 Mahindra Thar est actuellement au prix de Rs 11,90 Lakhs à Rs 13,75 Lakhs (ex-salle d’exposition). Nous nous attendons donc à ce que la variante haut de gamme franchisse facilement la marque Rs 15 Lakhs et que la garniture des spécifications de base se situe autour de Rs 13 Lakhs. Cependant, tous les acheteurs ne seront pas applicables pour cette hausse de prix. C’est uniquement pour ceux qui réservent le Thar à partir du 1er décembre.

Ainsi, les acheteurs qui l’ont déjà réservé avant le 1er décembre devront payer uniquement les prix de lancement. Pendant ce temps, la période d’attente augmente également rapidement et maintenant, elle a atteint plus de 7 mois. Il est épuisé jusqu’en juillet 2021 si vous le réservez maintenant. L’augmentation de la période d’attente a irrité de nombreux acheteurs et beaucoup d’entre eux ont également annulé les réservations.

Actuellement, la capacité de production tourne à 2 000 unités par mois. D’ici janvier 2021, la capacité augmentera jusqu’à 3000 unités par mois, ce qui devrait réduire encore davantage la période d’attente. Les livraisons de Thar ont commencé à travers le pays plus tôt ce mois-ci, la première livrée au gagnant de la vente aux enchères, Akash Minda.

Le Mahindra Thar 2020 est livré avec deux options de groupe motopropulseur, dont un moteur turbo-diesel de 130 ch 2,2 litres et un moteur à essence de 150 ch 2,0 litres, tous deux proposés avec une boîte manuelle à 6 vitesses et un convertisseur de couple à 6 vitesses. La variante de base introduite était la variante AX qui a récemment été abandonnée en raison d’une faible demande.