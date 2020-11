Rami Malek a pris du recul pendant la pandémie de coronavirus

2020-11-03 11:00:15

Rami Malek a apprécié de pouvoir « prendre du recul » au milieu de la pandémie de coronavirus.

Rami Malek a apprécié de pouvoir « prendre du recul » au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de ‘No Time To Die’ admet qu’il a été agréable d’avoir le temps de réfléchir après que les gens aient été forcés de rester à la maison au milieu de la crise sanitaire actuelle et qu’il a appris à « mieux prendre soin » de lui-même et du monde dans lequel il vit .

Il a déclaré: « Je pense que nous avons tous fait beaucoup d’auto-examen, de priorisation et de reconnaissance de l’importance de nos relations pour nous. Ce n’est pas quelque chose que je ne savais pas auparavant, mais il a été utile de prendre du recul. et reconnaissez vraiment comment je vis et comment m’améliorer, prendre mieux soin de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. »

L’acteur de 39 ans a également réfléchi à son enfance, admettant qu’il ne s’était jamais senti à l’aise.

Il a ajouté: « En termes de qui j’étais, je ne peux jamais vraiment mettre le doigt dessus. J’ai vu un ami d’enfance hier et vous revenez à ces moments, comme, » Qui étais-je? » Je n’avais aucune idée de ma place. Pas encore. Probablement parce que je n’ai jamais eu l’impression de m’intégrer.

«J’étais partout. Je passais du temps avec les enfants du théâtre, les enfants punk rock parfois, certains athlètes de temps en temps, mais c’était une table de déjeuner très diversifiée – une table très éclectique, multiethnique, extrêmement groupe diversifié. »

Rami a avoué «douter» de lui-même tout le temps et admet que le rejet «épaissit la peau».

S’adressant au numéro de décembre du magazine britannique GQ, il a partagé son propre doute: « Je doutais de moi tout le temps. Je ne pense pas que le doute soit quelque chose qui disparaisse jamais, surtout après avoir entendu » non « d’innombrables fois et non recevoir un rappel pendant une longue période. Cela crée un certain placage. Tout le rejet, cela épaissit la peau. »

Lire l’article complet dans le numéro de décembre de British GQ, disponible en téléchargement numérique et en kiosque vendredi 6 novembre https://www.gq-magazine.co.uk/culture/article/rami-malek-james-bond-no- interview sur le temps de mourir

Mots clés: Rami Malek Retour à l’alimentation