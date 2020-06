Rambo et le retour des affiches de morts vivants frappant Mondo demain

Rambo et zombies sont les sujets de la nouvelle affiche de cette semaine de Mondo. En vente demain sur The Drop, Rambo 2 obtient son moment au soleil comme avec une nouvelle affiche de Francesco Francavilla. Deux versions seront disponibles, un fond de teinte verte pour 60 $ et une version de fond de teinte bleue qui sera en vente exclusivement chez Nautilus Art Prints pour 75 $. Aussi en vente, demain est une nouvelle affiche pour Le retour des morts-vivants par artiste Johnny Dombroski. Comme Rambo, il y aura deux versions. La version beige standard coûtera 50 $, tandis que la version violette plus limitée vous coûtera 65 $. Vérifiez à la fois le Rambo et Le retour des morts-vivants affiches ci-dessous.

Mondo Rambo 2 et Return Of The Living Dead Drop Détails

« Nous avons deux sorties majeures cette semaine tirées de deux de nos films préférés de 1985 – RAMBO sanglant et brutal de Sylvester Stallone: ​​FIRST BLOOD, PART II, ​​et le film de zombies délicieusement comique de Dan O’Bannon, LE RETOUR DES MORTS VIVANTS , en vente demain via The Drop.

Le mois dernier, notre partenariat avec Nautilus Art Prints, basé à Bruxelles, vous a apporté la première impression de BLOOD d’Oliver Barrett. Cette version est par le grand Francesco Francavilla, pour RAMBO: FIRST BLOOD, PART II. Nous proposons l’édition standard, mais vous pouvez également commander la variante RAMBO 2 via Nautilus Art Prints, en vente en même temps.

Nous sommes également extrêmement heureux de publier une nouvelle affiche pour LE RETOUR DES MORTS VIVANTS. Le design hyper détaillé de Johnny Dombrowski rend hommage à tant de détails fins que nous aimons du film, et nous avons hâte de le voir sur vos murs. «

Comme avec toutes les gouttes Mondo, celles-ci vont s’envoler d’ici. Rambo 2 surtout, puisque c’est par le grand Francesco Francavilla. Ses affaires Mondo se vendent toujours rapidement. Idem avec des trucs d’horreur, donc Le retour des morts-vivants sera également parti rapidement. Soyez sûr d’être prêt pour le largage à midi HNE jeudi.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!