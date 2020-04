Ramassez vos bandes dessinées avec votre pizza et éloignez-vous de la journée de la bande dessinée.

Ce samedi aurait été la journée de la bande dessinée gratuite. Hier soir Steve Geppi nous a dit qu’il serait refait à l’automne. Le magasin de bandes dessinées Collector’s Paradise prévoit quelque chose de différent, appelé Stay Away Comic Book Day. Dans un message aux lecteurs, ils déclarent;

Si vous connaissez nos magasins, vous devez savoir que la JOURNÉE DE LA BANDE DESSINÉE GRATUITE est notre jour préféré de l’année, et que la bande dessinée GRATUITE MAI est notre mois préféré de l’année. Nous mettons tout en œuvre pendant tout le mois pour divertir nos clients et leur fournir les meilleures offres, les signatures de créateurs et les bandes dessinées GRATUITES tout le mois de mai.

Cette année, le sort du FCBD est incertain. SDCC a été annulé, donc FCBD peut être annulé ou reporté, mais nous, avec quelques autres magasins, avons décidé d’organiser un événement d’une journée adapté à ce monde rempli de pandémie dans lequel nous vivons.

AFFICHE MARVEL GRATUITE AVEC D’AMORES PIZZA RAMASSER CET ORDRE DU JOUR!

ACHATS PERSONNELS. Appelez-nous et nous marcherons dans le magasin avec nous et ferons des emplettes. Achetez des statues, des t-shirts, des figures, des estampes et de l’art en les regardant d’abord.

VENTES EN MAGASIN:

– AFFICHE MARVEL GRATUITE AVEC PIZZA PICK UP!

– 50% DE RÉDUCTION SUR TOUTES LES BANDES DES TABLETTES AVANT L’ARRÊT

– 10% DE RÉDUCTION SUR TOUTES LES FOURNITURES DE BD

– 25% DE RABAIS SUR TOUTES LES STATUES, CHIFFRES ET JOUETS

– T-SHIRTS 10 $

VENTES EN LIGNE: Comicsandcards.net

– ENSEMBLE GRATUIT de 3 autocollants à l’achat de AUCUN PERSONNE GAUCHE POUR COMBATTRE TPB d’Aubrey Sitterson!

– 20% DE RÉDUCTION + LIVRAISON GRATUITE sur une commande de 100 $ + (CURATED et quelques articles plus gros ne sont pas admissibles). avec CODE COUPON: séjour

OU

– 50% DE RÉDUCTION + LIVRAISON GRATUITE sur une commande de 100 $ + d’articles Valiant Comics avec CODE COUPON: XORULES

OU

– 50% DE RÉDUCTION + LIVRAISON GRATUITE sur une commande de 100 $ + d’articles Collector’s Paradise EXCLUSIVE avec CODE COUPON: CP

Des bandes dessinées gratuites seront ajoutées à toute commande dans notre magasin ou site Web le samedi 2 mai. Ceux-ci seront une combinaison des livres FCBD des années passées et d’autres bandes dessinées que nous avons ajoutées, Marvel, DC, Image, Boom et d’autres problèmes # 1 que nous voulons que vous essayiez.

Nick et Ed seront au magasin du 11 au 4, un jour supplémentaire cette semaine, pour prendre vos appels téléphoniques. Nous pouvons ensuite vous expédier les articles (livraison gratuite avec une commande minimale de 40 $ d’articles « faciles à expédier » comme des romans graphiques ou des t-shirts, pas des statues, ok? 🙂 ou d’autres articles très grands) OU vous pouvez les récupérer à tout moment après 16 h le samedi au lieu de prise en charge des pizzas D’Amores, et profitez de la meilleure pizza de LA avec un coupon de 20% en mentionnant notre magasin, et obtenez une AFFICHE MARVEL GRATUITE (affiche aléatoire avec achat ce jour-là uniquement).

PLUS DE MISES À JOUR le vendredi ou le samedi matin!

Réservez la date et restez à l’écart!

Pour être clair, il s’agit d’un événement virtuel – ne venez pas au magasin. Nous ne sommes pas ouverts au public.