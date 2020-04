Raison pour laquelle Luc Longley a été snobé du documentaire de Michael Jordan

Jason Hehir, le réalisateur de «The Last Dance», a révélé la raison de l’absence notable de l’ancien star australien de la NBA, Luc Longley.

Produits à partir de plus de 10000 heures de tournage en coulisses, les fans de basket-ball du monde entier ont droit à des sorties hebdomadaires de la série documentaire en 10 parties présentant les Chicago Bulls de 1997-1998 de Michael Jordan lors de leur dernière saison ensemble.

Avec quatre épisodes publiés jusqu’à présent, qui ont permis aux fans d’examiner de plus près le dysfonctionnement de l’équipe et les problèmes entourant les joueurs Dennis Rodman et Scottie Pippen, les fans se sont demandé si Longley ferait une apparition ou non.

Longley a joué un rôle déterminant dans le deuxième triplé des Bulls, assumant les fonctions de centre de départ pour les trois parcours de championnat de 1996 à 1998.

Mais malheureusement pour les fans de basket-ball australiens, Hehir a confirmé que le grand homme de 7 pieds 2 pouces ne figurera dans aucun moment d’entrevue au cours des épisodes restants en raison de problèmes budgétaires.

« Ce n’était pas dû à notre réticence à le retrouver, ou à sa réticence à participer, c’était strictement une préoccupation budgétaire », a déclaré Hehir. Petit déjeuner ABC News.

« Je regrette donc pour notre public australien, que Luc ne s’assoit pas pour une interview, mais son visage et sa présence ont certainement été ressentis. »

Michael Jordan, Luc Longley (Getty)

Tout au long des deux premières sorties, les fans ont également examiné de plus près la compétitivité et la volonté de gagner de Jordan.

Lorsque Jordan est sorti de sa première retraite et est revenu à Chicago, Longley dans son livre de 1996, « Running with the Bulls », a confirmé qu’il ne s’entendait pas toujours avec le sextuple champion de la NBA à ses débuts en tant que coéquipiers.

« Je dois dire qu’après son retour, je n’aimais vraiment pas le gars », a écrit Longley.

« Je l’ai trouvé difficile à côtoyer et lui et moi n’avons visiblement pas été d’accord.

« Nous étions à la gorge l’un de l’autre dans la pratique et … c’était un cas de frustration de nous deux, surtout de lui. »