Raising Dion Season 2: The Date de sortie, intrigue et distribution

Raising Dion Season 2 a été annoncé, nous avons sa date de sortie, son tracé et ses détails de distribution. La première saison de Raising Dion est sortie l’année dernière sur Netflix. Peu après sa sortie, le spectacle est devenu un succès instantané et le public a adoré le spectacle en raison de son histoire unique.

L’émission a également été bien accueillie par les critiques. plus de 94% des téléspectateurs ont adoré le spectacle et selon Rotten Tomatoes, le spectacle a obtenu un 82% frais, ce qui est génial.

La série a été à l’origine adaptée en un court métrage en 2015 et a gagné beaucoup de popularité en ligne. Il a juste fallu quelques années plus tard avant que Netflix ne commande la série pour lui-même.

Augmenter le statut de renouvellement de la saison 2 de Dion

Après quelques mois d’attente, le service de streaming Netflix a finalement annoncé que Raising Dion reviendrait pour une deuxième saison. En fait, Raising Dion Saison 2 était le premier renouvellement officiel.

Maintenant, avec le renouvellement, Variety avait noté que Carol Barbee reviendrait en tant que showrunner pour la deuxième saison. Michael B Jordan, Kenny Goodman, Kim Roth, Dennis Liu et Charles D King’s Macro resteront également dans des rôles de producteur exécutif.

Qu’attendre de la saison 2 de Raising Dion?

À côté de la fin du cliffhanger montrant qui sera l’ennemi de Dion dans la deuxième saison, notre jeune super-héros doit encore trouver un moyen de ramener son père à la maison pour de bon. Le jeune garçon a encore beaucoup à apprendre sur ses pouvoirs, et s’il finit par devenir un super-héros, Dion devra faire face à de nombreux défis en cours de route.

Eh bien, c’est ça, les gars. Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette quarantaine. Jusqu’à ce que restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

