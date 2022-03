Raised by Wolves saison 2 : quelle date de sortie en France et où voir la suite en streaming ?

Créée par Aaron Guzikowski, la série de science-fiction Raised by Wolves de HBO Max suit deux androïdes, Père et Mère, qui doivent assurer la survie de la race humaine après la destruction de la Terre. Avec des embryons humains, ils commencent à coloniser la planète Kepler-22b, mais seul un enfant nommé Campion survit. Tous les trois sont surpris lorsqu’ils réalisent qu’ils ne sont pas seuls sur la planète. La série progresse à travers les conflits entre la famille et les autres survivants qui croisent leur chemin.

Dès sa sortie en septembre 2020, la série a reçu un accueil positif de la part des critiques et du public. L’attrait visuel et la conception de la production de la série ont été très appréciés, tout comme son commentaire apocalyptique qui aborde la religion et l’intelligence artificielle. Le final de la saison 1 présente une tournure ambitieuse des événements en révélant une partie non découverte de Kepler-22b qui pourrait contenir des secrets inconnus et des défis à relever pour la famille. Alors que la deuxième saison se prépare à de nouvelles aventures impliquant le connu et l’inconnu, voici ce que nous avons rassemblé sur la saison 2 de Raised by Wolves !

Date de sortie de la saison 2 de Raised by Wolves en France

La saison 1 de Raised by Wolves a été diffusée pour la première fois le 3 septembre 2020 sur HBO Max, et la saison s’est terminée le 1er octobre 2020. En France la saison 1 a été diffusée à partir du 7 décembre 2020. Le premier volet comprend dix épisodes d’une durée de 42 à 55 minutes chacun.

Quant à la sortie de la saison 2 de la série, voici ce que nous savons. Le 17 septembre 2020, HBO Max a renouvelé Raised by Wolves pour une deuxième salve d’épisodes. Les nouveaux épisodes ont été diffusés à compter du 3 février 2022 outre-Atlantique. En France, la saison 2 de Raised by Wolves sera diffusée à partir du 25 avril 2022.

Où voir Raised by Wolves saison 2 en streaming en France ?

Raised by Wolves est une série original de HBO Max, streamer actuellement non dispo dans l’Hexagone. C’est donc sur Warner TV que la série Raised by Wolves est diffusée en France.

La saison 1 est toujours disponible sur la chaîne Warner TV et la saison 2 de Raised by Wolves y sortira dès le 25 avril 2022 comme dit plus haut.

Pour info Warner TV est disponible uniquement avec Canal+ si vous avez souscrit à l’offre Essentiel Famille ou l’offre Ciné Séries.

Découvrez un autre monde. À partir du 25 avril, retrouvez "Raised by Wolves" pour une nouvelle saison inédite. #RaisedbyWolves pic.twitter.com/Oyxnt8tEjp — Warner TV France (@WarnerTVFR) March 10, 2022

Casting de la saison 2 de Raised by Wolves

Raised by Wolves voit le retour des principaux acteurs, dont Amanda Collin (Mère/Lamia), Abubakar Salim (Père), Winta McGrath (Campion), Niamh Algar (Sue/Mary) et Travis Fimmel (Marcus/Caleb). Nous verrons également Jordan Loughran (Tempest), Felix Jamieson (Paul), Ethan Hazzard (Hunter), Aasiya Shah (Holly) et Ivy Wong (Vita) reprendre leurs rôles dans la couvée d’enfants qui rejoint Mère et Père. Matias Varela pourrait revenir pour jouer le rôle de Lucius. Jack Hawkins et Sienna Guillory devraient continuer à incarner le vrai visage de Caleb et Mary, respectivement.

Le casting principal sera rejoint par un groupe de nouveaux venus pour la deuxième saison. Peter Christoffersen a rejoint le casting dans le rôle de Cleaver, qui a combattu dans la grande guerre sur Terre en tant que soldat athée. Selina Jones incarnera Grandmother, un androïde divin construit par la civilisation perdue qui habitait autrefois Kepler-22b. Morgan Santo a rejoint le groupe en tant que Vrille, un androïde humanoïde construit pour apparaître et se comporter comme la vraie Vrille Pell avant son suicide.

James Harkness incarnera Tamerlane, un autre soldat athée de l’armée qui a combattu les Mithraic sur Terre. Kim Engelbrecht a rejoint la série pour jouer le rôle de Decima, un scientifique renommé et développeur d’armes sur Terre. Jennifer Saayeng jouera le rôle de Nerva, une femme athée qui dirige un réseau souterrain de biens et de services sur Kepler-22b.

Intrigue de la saison 2 de Raised by Wolves

Dans le final de la saison 1, la vérité sur Marcus et Sue est révélée, incitant Paul à tuer Sue. La mère donne naissance à un serpent volant au lieu d’un humanoïde, ce qui les plonge dans le désespoir et l’inquiétude. Un Marcus déséquilibré rencontre un groupe d’athées et les tue, alors qu’un vaisseau athée arrive sur la planète à la recherche d’un abri. La mère et le père prennent la décision déchirante de se suicider avec le bébé serpent afin que les enfants humains restent en sécurité. Mais leur plan échoue lorsqu’ils s’écrasent dans la zone tropicale, où ils sont témoins de la croissance incontrôlée du bébé serpent.

La saison 2 devrait reprendre là où la première saison se termine. La mère et le père devront se familiariser avec leur nouvel environnement, qui pourrait éventuellement représenter une menace pour eux et leurs enfants. Avec le serpent en liberté, leur sécurité sera mise en péril au-delà de toute récupération. La deuxième saison pourrait explorer davantage le conflit entre les athées et les mithraïques. Il serait intéressant de voir si la guerre sur Terre aura son prolongement sur Kepler, car les deux groupes de personnes pourraient être forcés de coexister. Quant à Marcus, il devra peut-être réimaginer sa volonté de contrôle dans une nouvelle atmosphère et avec de plus grands obstacles à surmonter.

Pour rappel, la saison 2 de Raised by Wolves sera dispo en streaming sur Warner TV à compter du 25 avril 2022 en France.