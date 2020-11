Rainbow Six Siege – Termin & Détails sur la version PS5

Ubisoft a maintenant les derniers détails Rainbow Six Siege sur PlayStation 5, qui sortira avec l’Année 5 Saison 4.

Rainbow Six Siege-Les joueurs peuvent expérimenter le jeu de tir avec les paramètres graphiques les plus élevés de la version console, notamment:

Outre les points forts et les détails graphiques, l’accent est mis ici également sur les temps de chargement rapides et la prise en charge de DualSense. Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs assurent une immersion encore meilleure et améliorent les réflexes.

Ça dit:

«Grâce aux déclencheurs adaptatifs du DualSense, le déclencheur R2 du contrôleur se sent comme un vrai déclencheur sur un pistolet. Vous ferez l’expérience d’une nouvelle sensation qui s’adapte à la catégorie des armes et aux gadgets de tir. En plus de la résistance douce et souple d’un pistolet à la déflexion élevée d’un LMG, il existe également des différences entre un coup unique et entièrement automatique, ce qui offre une sensation de gameplay jusqu’alors inégalée.

Vous serez également en plein milieu de celui-ci au lieu d’être simplement là à cause du retour haptique. Le retour haptique est dynamique et immersif et s’adapte à tout ce qui se passe autour de vous. Les armes, les explosions, les gadgets, etc. redirigent ces commentaires directement vers vos mains. «