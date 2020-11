Rainbow Six Siege – Tachanka Rework est disponible

Ubisoft a publié la révision complète de l’opérateur Tachanka, qui est disponible sur toutes les plateformes après une phase de test.

Lord Tachanka a été fortement retravaillé pour le niveau compétitif en ajoutant de nouvelles options de jeu et de mobilité grâce aux modifications apportées à son équipement et à son gadget. De plus, le nouveau skin Elite « Slava Korolyu » est désormais également disponible et présente le puissant Seigneur de son meilleur côté.

Anciennement stationnaire, il porte désormais son DP27 LMG avec lui comme arme principale pour plus de mobilité, ce qui a une destruction massive des murs. Il est désormais également équipé d’un lanceur Shumikha. Cela tire des grenades incendiaires pour interdire l’accès aux zones et en même temps pour blesser les ennemis qui sont assez courageux pour rester dans sa zone. La résilience qui était à l’origine disponible sur le serveur de test n’est plus présente dans la version live du jeu.

Avec cette révision, un nouveau skin Elite apparaît également: « Slava Korlyu » (« Honneur au roi » en russe), qui montre un Tachanka torse nu et est prêt à mettre le feu au monde.