Rainbow Six Siege révèle Aruni et son gadget

Ubisoft commence à lever lentement le voile sur l’opération Rainbow Six Siege Neon Dawn, ce qui signifie qu’il est temps de s’asseoir et de regarder toutes les premières fuites se confirmer. Aujourd’hui, les développeurs ont révélé le nouveau défenseur, Aruni, et son gadget, avant la révélation complète de Neon Dawn qui aura lieu ce week-end.

Les développeurs ont précédemment annoncé que nous allions demander à un nouveau défenseur de Thaïlande de rejoindre la liste des opérateurs de Rainbow Six Siege, mais c’est notre premier regard officiel sur Aruni au-delà. La brève vidéo teaser montre Aruni en train de placer son gadget – une porte laser qui peut couvrir une porte. La porte se désengage quand Aruni passe, suggérant qu’il n’y aura aucun problème de tir ami.

Les fuites et les datamines suggèrent que cela s’appelle la porte laser Surya et peut être placée sur n’importe quel type d’entrée – portes, fenêtres ou autre chose. Le premier mot est qu’il infligera des dégâts directs aux ennemis, et aucun aux alliés de passage. Les fuites indiquent également qu’Aruni sera équipé d’un MK14 EBR, d’un P10 RONI et d’un PRB92.

Le teaser confirme également la révélation complète de Neon Dawn pour le dimanche 8 novembre à 8h00 PST / 11h00 EST / 16h00 GMT sur Twitch.

La date de sortie de Rainbow Six Siege Neon Dawn ne devrait pas être loin derrière.

