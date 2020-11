Rainbow Six Siege – Programme des six événements sur invitation pour 2021

En plus des mises à jour habituelles de la saison dans Rainbow Six Siege le populaire y va aussi Six événements sur invitation dans un nouveau cycle dans l’année à venir. L’éditeur a maintenant présenté les premiers plans du tournoi adapté.

La cinquième édition du Six sur invitation se déroulera donc dans la seconde quinzaine de février 2021. Une fois de plus, vous pourrez vous préparer à une bataille de régions et à un tournoi véritablement international dans lequel il sera décidé quelle équipe et quelle région feront le mieux dans la nouvelle saison.

«Toute l’équipe d’Ubisoft est très enthousiaste et travaille dur pour offrir à nos équipes professionnelles et à nos téléspectateurs la meilleure expérience possible. Lors du Six Invitational 2021, 20 équipes des quatre principales régions des compétitions e-sports « Rainbow Six » en Europe s’affronteront hors ligne et dans le respect de règles d’hygiène strictes. «

Comme on le sait déjà, cette fois aussi, 20 équipes se disputent le titre de champion du monde. Pour le Six Invitational 2021 16 équipes se qualifient d’abord en les plaçant dans le classement en fonction des points globaux. Quatre places supplémentaires – une par région – peuvent être obtenues via les tours de qualification ouverts qui auront lieu en décembre 2020. D’autres événements Six Majors auront lieu en mai et août 2021, dont les détails suivront.

Six Invitational Live

Pour des raisons de sécurité, il n’y aura toujours pas d’audience sur place, même si des décisions peuvent être prises d’événement en événement en fonction de la situation actuelle. S’il est déjà clair pour l’événement de février qu’il ne peut être suivi qu’en direct, la situation de l’événement qui suit peut avoir complètement changé à nouveau.

Sixième programme de gardien

Le succès de la Rainbow Six Siege League est bien sûr partagé par Ubisoft, qui a annoncé sa participation au Sixth Guardian Program. Avec un pack spécial contenant des objets uniques, les joueurs ont la possibilité de faire un don à des organisations caritatives et à des fins.

« AbleGamers est honoré de travailler avec Ubisoft pour fournir aux joueurs handicapés cet incroyable pack Sixth Guardian », a déclaré Steve Spohn, COO d’AbleGamers et directeur du soutien par les pairs. «Avec plus de 46 millions de joueurs handicapés rien qu’en Amérique et encore plus dans le monde, nous ne pourrions être plus enthousiastes alors que les rangs de la communauté Rainbow Six unissent nos efforts pour lutter contre l’isolement social et améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. En fournissant l’équipement et les connaissances dont ils ont besoin pour jouer dans les mondes virtuels que nous aimons tant, des portes s’ouvrent qui n’existaient tout simplement pas auparavant.

Avec le début de la saison 4 dans l’année 5, vous pouvez Rainbow Six Siege– Les joueurs achètent un ensemble comprenant un uniforme, une peau d’arme, un charme et un couvre-chef arborant la marque AbleGamers orange, blanche et grise. 100% du produit net avec un minimum de 6 $ par lot vendu sera reversé à l’organisation. Le package caritatif est disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez jouer à Rainbow Six Siege.