Rainbow Six Siege: Opération Neon Dawn & Aruni entüllt

Comme annoncé, Ubisoft a le Opération Neon Dawn et Aruni dans Rainbow Six Siege entièrement révélé, qui sera la dernière mise à jour de l’année 5.

Aruni est un défenseur à armure moyenne de vitesse moyenne. Votre style de jeu est défini par le nouveau gadget Surya Gate. Ce gadget peut être jeté et couvrir les fenêtres, les portes et les trappes avec un mur laser de type Tron qui détruit tous les projectiles et drones. Les lasers causent également des brûlures aux ennemis attaquants.

Leur répertoire comprend le MK14 EBR et le P10 Roni comme armes principales, ainsi que le PRB92 comme arme principale. L’équipement comprend également des fils barbelés ou des alarmes de proximité, qui augmentent encore plus leurs compétences défensives. Un autre point fort d’Aruni est son bras bionique, qui peut percer des trous dans des surfaces fragiles.

Skyscraper est en cours de révision

La nouvelle mise à jour révise également le gratte-ciel. Cette version mise à jour de Skyscraper introduit un nouvel angle d’attaque pour les joueurs qui peuvent descendre en rappel sur le toit. Les entrées et les balcons ont été supprimés ou repositionnés pour éviter le camping injuste. Enfin, la carte entière recevra une mise à niveau visuelle.

Points forts de l’opération Neon Dawn