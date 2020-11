Rainbow Six Siege Neon Dawn annonce l’heure de sortie et la taille du patch

La date de sortie de Rainbow Six Siege Neon Dawn est maintenant à nos portes. Ubisoft a annoncé que le patch Year 5, Season 2 du jeu FPS sera lancé sur les serveurs en direct cette semaine, et a détaillé les heures de sortie ainsi que la taille des patchs sur les différentes plates-formes, nous donnant une idée de l’espace qu’il occupera. prendre. Et, il y a de bonnes nouvelles sur ce front, car le studio dit que la mise à jour de Neon Dawn réduira un peu la taille globale du jeu.

Tout d’abord, ces temps de sortie. Ubisoft a annoncé sur Twitter que les heures de sortie de Rainbow Six Siege Neon Dawn seraient 05:00 PT / 08:00 ET / 13:00 GMT / 14:00 CET on December 1 pour les joueurs PC (une heure plus tard pour les joueurs PlayStation et deux heures plus tard pour ceux sur Xbox). Le temps d’arrêt approximatif pendant que le patch tombe sera d’environ une heure.

De plus, le développeur annonce: «Avec l’opération Neon Dawn, nous consoliderons les fichiers de données, ce qui signifie que ce patch est plus volumineux que d’habitude, mais une fois terminé, il occupera moins de mémoire sur votre ordinateur / console».

La taille du patch pour les joueurs PC sera de 60 Go sur la plate-forme Steam et Ubisoft, comme détaillé dans le tweet ci-dessous.

L’opération Neon Dawn apporte cette fois-ci un nouvel opérateur Rainbow Six Siege – un défenseur appelé Aruni – et de nombreux changements sont en cours pour pratiquement chaque partie de la méta du jeu multijoueur, que vous pouvez consulter via le lien de date de sortie en haut. de cette histoire.

