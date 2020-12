Rainbow Six Siege: mise à jour de Operation Neon Dawn et PS5 disponible aujourd’hui

Ubisoft vous rappelle encore qu’aujourd’hui le Opération Neon Dawn et la mise à niveau de nouvelle génération pour Rainbow Six Siege apparaître. Une mise à jour de consolidation des données plus complète est également en cours de publication, ce qui présente un certain nombre d’avantages.

Dans Opération Neon Dawn les joueurs découvrent un tout nouveau défenseur: Aruni. Aruni est équipé d’un gadget unique appelé la barrière Surya et peut attacher des portes laser aux murs, aux trappes, aux portes et aux fenêtres. Ces portes endommagent les attaquants et leurs gadgets, mais s’éteignent pour permettre aux défenseurs d’entrer. La porte est conçue comme un obstacle qui endommage tous les drones, projectiles et inflige des dégâts importants aux attaquants.

Aruni est également équipé d’un P10 RONI ou d’un MK 14 EBR comme arme principale et d’un PRB 92 comme arme secondaire. Vous trouverez plus de détails sur l’opération Neon Dawn ici.

Travaux de maintenance et patch

Le patch sera disponible sur PlayStation 4 et PS5 vers 15h. Le J5S4 nécessite un téléchargement plus important en raison de la consolidation des données, ce qui économise de l’espace disque, réduit la taille globale de la construction et améliore les temps de chargement pour les joueurs.

Le patch pèse:

Parallèlement à la mise à jour, des travaux de maintenance auront également lieu sur les serveurs, ce qui prendra environ une heure. Jusque-là, il y a un nouveau film d’animation qui présente la nouvelle opération Neon Dawn.