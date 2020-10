Rainbow Six Quarantine et Far Cry 6 retardés à des dates non spécifiées

On n’a vu ni peau ni cheveux Far Cry 6 et Quarantaine Rainbow Six depuis leurs annonces respectives. Le plus récent arc-en-ciel six l’entrée devait initialement être lancée plus tôt cette année. Cependant, il comptait parmi les rares titres Ubisoft à recevoir des retards dans la foulée de The Division 2’s et Ghost Recon: Breakpoint’s performances décevantes du marché. D’un autre côté, Ubisoft avait Far Cry 6 crayonné pour une version de février 2021. Cependant, aucun de ces deux jeux ne sortira en magasin avant avril de l’année prochaine.

L’analyste principal de Niko Partners, Daniel Ahmad, a fait part d’une mise à jour des plans d’Ubisoft pour le reste de cet exercice, qui se termine le 31 mars 2021. Nouvelles tranches de En être loin et arc-en-ciel six ne sont pas au programme. Les deux titres passent à la fenêtre de sortie nébuleuse entre 2021 et 2022, un effort de la part de l’éditeur pour «exploiter pleinement leur potentiel dans le contexte des défis de production causés par COVID-19».

Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sortiront désormais après avril 2021 (et avant mars 2022). pic.twitter.com/g2mR3DGgzj – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 29 octobre 2020

Far Cry 6’s compte Twitter officiel a confirmé la nouvelle. Fait intéressant, le post n’offre ni une raison pour la poussée ni une nouvelle date. Selon le message, le délai laisse plus de temps au groupe pour fabriquer un produit de qualité, tandis qu’un accent supplémentaire est mis sur «le bien-être des [the development] équipes. » Le message en question est lié ci-dessous:

Au moment de la rédaction, Ubisoft et l’équipe de développement derrière Quarantaine Rainbow Six a encore confirmé les informations faisant état de son report. Compte tenu de l’état du monde, cependant, son retard apparent est peut-être pour le mieux.

Far Cry 6 et Quarantaine Rainbow Six sortira maintenant après avril 2021. Aucune date précise n’a été fixée.

[Source: Ubisoft via Daniel Ahmad on Twitter]