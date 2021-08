Ragnarok saison 3 : que sait-on de la suite de la série Netflix ? (date de sortie, distribution, détails de l’intrigue…)

Ragnarok est la troisième série en langue norvégienne sur Netflix après Home for Christmas et Lilyhammer. La série dramatique fantastique se déroule dans la ville fictive d’Edda. La ville est fortement impactée par le changement climatique en raison de la pollution industrielle causée par les usines de la puissante famille Jutul. Au centre de tout cela se trouve un adolescent appelé Magne, qui apprend qu’il est la réincarnation du dieu du tonnerre Thor. Créée par Adam Price et Emilie Lebech Kaae, la série est initialement sortie le 31 janvier 2020.

Ce drame sur le passage à l’âge adulte offre une tournure unique à la mythologie nordique en la reliant au changement climatique. Les téléspectateurs ont fait l’éloge des personnages intéressants et du scénario captivant. Cependant, les critiques n’ont pas été aussi impressionnés. Quelques-uns d’entre eux ont estimé que la narration manquait de cohérence. Néanmoins, le drame norvégien a recueilli une base de fans fidèle. Alors, la troisième saison est-elle prévue pour ce drame fantastique ? Voici ce que nous savons!

Date de sortie de Ragnarok Saison 3

La saison 2 de Ragnarok a été diffusée le 27 mai 2021 sur Netflix. Le deuxième volet comprend six épisodes d’une durée de 47 à 54 minutes chacun.

Quant à la saison 3, voici tout ce que nous avons rassemblé. Netflix n’a pas encore annoncé officiellement sa décision concernant le sort de ce drame fantastique. Mais il y a une forte possibilité que la série revienne pour de nouveaux épisodes. La deuxième saison de la série se termine sur un cliffhanger, et il serait dommage de laisser les fans sans conclusion satisfaisante. De plus, ce n’est que le troisième titre norvégien sur Netflix, et nous pensons que le géant du streaming aimerait élargir sa bibliothèque de contenus internationaux. Cependant, il est difficile de dire quand la saison 3 potentielle pourrait revenir si de nouveaux épisodes sont commandés.

La saison 1 est sortie en janvier 2020 et 16 mois se sont écoulés avant l’arrivée de la deuxième saison. Cela signifie que les acteurs et l’équipe mettent un peu plus d’un an pour terminer la production d’une saison. De plus, Netflix prend généralement 2-3 mois pour annoncer un nouveau versement. Par conséquent, si l’émission est éclairée pour un autre tour d’ici l’automne 2021, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 3 de Ragnarok sorte au cours du quatrième trimestre 2022. Si cela se produit, la nouvelle saison pourrait comprendre six épisodes comme les deux premières éditions.

Casting de Ragnarok Saison 3

Les personnages centraux de la saison 2 sont Magne Seier (David Stakston), Laurits Seier (Jonas Strand Gravli), Iman Reza (Danu Sunth), Ran (Synnøve Macody Lund), Fjor (Herman Tømmeraas), Gry (Emma Bones), Turid Seier (Henriette Steenstrup) et Saxa (Theresa Frostad Eggesbø). On ne sait pas si nous verrons ou non Vidar (Gísli Örn Garðarsson), étant donné ce qui arrive au personnage dans la deuxième manche. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une série fantastique, on ne peut pas dire avec certitude que la mort est la fin du chemin pour un personnage.

Nous pourrions revoir les personnages suivants : Isolde Eidsvoll (Ylva Bjørkås Thedin), Wotan Wagner (Bjørn Sundquist), Wenche (Eli Anne Linnestad), Signy (Billie Barker), Harry (Benjamin Helstad) et Halvor Lange (Espen Sigurdsen). Si la série est renouvelée, de nouveaux acteurs sont susceptibles de rejoindre le casting.

Intrigue de la saison 3 de Ragnarok

À la fin de la deuxième saison, Ran et Fjor punissent Saxa lorsqu’ils apprennent qu’elle a donné à Laurits les clés de l’entrepôt. En revanche, Magne et Laurits s’affrontent lorsque ce dernier se rend compte que Magne lui a menti. Alors que Ran et Fjor tentent de tuer Laurits, il révèle qu’il est le seul à posséder la chose qui peut tuer Magne. D’autre part, Magne retrouve son pouvoir perdu en réveillant son marteau, Mjölnir. La saison se termine avec Ran et Fjor qui regardent Laurits sortir ce qui semble être Jörmungandr, le serpent de Midgard.

S’il y a une saison 3, nous saurons ce qui attend Magne car Laurits pourrait déchaîner Jörmungandr sur lui. De plus, Ran et Fjor survivent à l’attaque de Magne lors de la finale de la saison 2, ce qui signifie que la guerre ne fait que commencer. Même si Magne obtient de l’aide de Saxa, il ne lui sera pas facile d’affronter la famille Jutul et son propre demi-frère.

Pour rappel, les saisons 1 et 2 de Ragnarok sont disponibles en streaming sur Netflix.