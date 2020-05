Ragnarok Saison 2 Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et est-ce annulé?

– Publicité –



Ragnarok est un passionnant Drame et mystère norvégien série de genre pour adolescents écrite par Adam Price et produit par Sam Productions pour Netflix. La série présente actuellement un saison unique.

Netflix a toujours considéré les adolescents comme l’un de ses publics prioritaires. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts sur la plateforme, mais le public pré-adulte est particulièrement bien servi. Ragnarok est un drame pour adolescents qui présente également une spécificité très intéressante: Mythologie nordique. Dans sa conception d’un catalogue éclectique qui s’appuie sur des productions de tous horizons, la firme offre des opportunités à des talents de dizaines de pays.

Synopsis: De quoi parle Ragnarok?

Il s’agit d’une série d’événements qui incluent une grande bataille entre dieux et géants, causant la mort et des catastrophes naturelles. Cela, à son tour, fait brûler le monde et le submerge ensuite dans l’eau. Après Ragnarok, le monde renaît, fertile, pour être repeuplé par deux humains survivants, et les dieux survivants reviennent.





Le fantasme nous montre Magne, qui déménage dans une ville fictive Norvège appelé Edda. Les habitants de la ville sont fiers de la beauté naturelle qui les entoure, qui comprend une forêt dense, de beaux glaciers, des fjords majestueux, des montagnes et des maisons vibrantes. Magne se rend vite compte que les locaux ne sont pas aussi bons qu’ils le paraissent et que tout le monde cache un secret.

La ville est confrontée à un problème dramatique et catastrophique. Les glaciers fondent rapidement, les changements climatiques comme les hivers chauds et les étés froids et les pluies torrentielles.

Magne se rend compte que certaines personnes sont les catalyseurs qui déclenchent des événements mystérieux. Elle doit utiliser ses pouvoirs exceptionnels pour empêcher l’extinction de la race humaine et la destruction du monde. Shee est accompagné par d’autres adolescents de sa nouvelle école, dont certains semblent également avoir des pouvoirs.

Quand la saison 2 sera-t-elle diffusée?

Il est difficile de prédire quand les nouveaux épisodes seront disponibles alors que le renouvellement de la deuxième saison de la série n’a pas encore été confirmé. Si Netflix donne le feu vert à la suite de l’histoire, elle pourrait suivre un format annuel de lancement Saison 2 au cours du premier trimestre 2021.

