Rafale de nouveaux célibataires et visites spéciales pour les concerts de Madrid

La pandémie de coronavirus a contraint « Operación Triunfo 2020 » à ne proposer que quatre concerts concentrés en deux jours, mais le promoteur et les candidats sont déterminés à les faire spectacles inoubliables. Au cours des dernières heures, le nom des artistes bien connus qui seront sur la scène avec la dernière génération du spectacle de talents TVE et Gestmusic a été annoncé. L’objectif est clair: faire des 25 et 26 juillet les grands débuts de la musique espagnole après l’accouchement.

Sous le titre « OT 2020: Dites-le à la vie », cette tournée réduite recevra les participants des dernières éditions du format. Le célèbre gagnant chantera avec Ariadna, Julia Medina s’associera avec Javy Ramírez, Noelia Franco débutera avec Jesús Rendón et Alfonso La Cruz jouera avec Eli Rosex. A partir de ‘OT 2017’, Roi Méndez sera « pour une fois de plus » au Wizink Center de Madrid, cette fois avec Gèrard.

Famous et Belén Aguilera chanteront avec Ariadna et Samantha lors des concerts ‘OT 2020’

Les concerts sont également rejoints par trois artistes de renom qui ne sont pas passés par la plus célèbre Académie de la télévision. Il s’agit de Vonzo, un groupe qui chantera avec Anaju; le groupe Funambule, qui se produira aux côtés de Bruno Alves; et Belén Aguilera, ce qui fera à nouveau de cette collaboration avec Samantha une réalité qui a récemment rendu les fans fous sur les réseaux sociaux. Le reste des candidats, pour le moment, n’a annoncé aucune visite particulière.

«OT 2020: Racontez-le à la vie» comprendra deux concerts samedi et deux autres dimanche, tous réalisés avec les mesures de sécurité les plus élevées. Les billets en face à face pour les séances de 21h00 sont déjà épuisés, bien qu’il reste encore des places disponibles à 17h00.. Pour ceux qui ne souhaitent pas déménager au stade de Madrid, vous pouvez toujours acheter des pass de streaming à 8 euros, bien que la modalité du public virtuel soit épuisée à tous les concerts.

Barrage de musique ‘OT’

Les concerts de «OT 2020» sont précédés d’un grand nombre de sorties musicales. Il Vendredi 24 juillet Ariadna publie « Your game », son troisième single, un mois seulement après « Thank you x come ». De son côté, Javy crée « La phrase » et, Bruno Alves, « Pas une fois de plus » avec Garabatto. Une semaine plus tard, le 31 juilletRafa Romera publie « Mi rinconcito », qui est accompagné d’une couverture dessinée par son partenaire Anaju. Le Cordovan a sorti à ce moment « Like a drop » et, en plus, a lancé une tournée en novembre dans six villes où tous les billets sont déjà épuisés.

En attendant de savoir si ces chansons joueront sur WiZink, les sorties de la semaine de l’univers ‘OT’ sont complétées par « Si tu existais », nouveau single de Cepeda, et « Trendy », la chanson d’été de Lola Indigo, une collaboration avec RVFV avec un clip vidéo se déroulant dans un western. Pour revenir à l’édition 2020, Maialen a commencé à donner ses premiers concerts en solo à Pampelune et au Festival d’Ayutthaya et a annoncé des dates pour tout l’été.