Rafael Nadal en tant que Kyrgios dans le tournoi virtuel de l’Open de Madrid

Lorsque l’on discute des favoris pour remporter l’Open de Madrid, le prénom sur la bouche de la plupart des gens serait généralement le roi de la terre battue Rafa Nadal. Les choses sont cependant un peu différentes cette année.

L’Espagnol, qui a remporté le tournoi cinq fois, aura du pain sur la planche lorsque le jeu commencera la semaine prochaine, non pas sur les trois courts de poussière rouge de la Caja Magica, mais sur les consoles de jeux.

Comme tous les autres tournois de tennis depuis mars, et au moins jusqu’à fin juillet, la pandémie de coronavirus a cessé de jouer mais le trou dans le calendrier sera en partie comblé la semaine prochaine, alors que Madrid organise un événement « virtuel ».

Seize hommes et 16 femmes s’affronteront sur un stade Manolo Santana qui a été recréé dans les moindres détails dans le jeu vidéo Tennis World Tour conçu par Nacon Gaming.

Rafael Nadal

Le tirage de vendredi, en direct sur Facebook, a placé Nadal dans le groupe 1 aux côtés du Britannique Andy Murray, du Français Gael Monfils et du jeune Canadien Denis Shapovalov.

Les présages ne sont pas bons pour Nadal.

Il a déclaré lors d’un chat Instagram en direct avec Murray cette semaine qu’il n’avait terminé qu’un seul match de sa vie, bien que l’Espagnol sera sans aucun doute aussi tenace avec le contrôleur dans sa main qu’il le serait avec une raquette.

Là encore, Murray ne pourra pas jouer lui-même car il n’est pas l’un des 31 joueurs disponibles pour les joueurs. Il a laissé entendre qu’il pourrait jouer le rôle de l’Australien Nick Kyrgios.

Rafael Nadal, Nick Kyrgios

Le groupe 2 comprend Dominic Thiem, John Isner, Diego Schwartzman et le David Ferrer, sortant de leur retraite du vrai tennis pour faire leur apparition dans le monde virtuel.

Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini, Kei Nishikori et Frances Tiafoe sont dans le groupe 3, tandis que dans le groupe 4 Alex Zverev et David Goffin sont rejoints par Lucas Pouille et Karen Khachanov.

Kiki Bertens, qui a remporté le titre de l’Open de Madrid l’an dernier, fait partie du groupe 4 féminin avec Angelique Kerber, Dona Vekic et Eugenie Bouchard.

La Canadienne Bianca Andreescu, gagnante de l’US Open de l’an dernier, est accompagnée de Madison Keys, Kristina Mladenovic et Caroline Wozniacki dans le groupe 3.

Stefanos Tsitsipas

Alors que le tournoi Esports, le premier à présenter de vrais joueurs, ressemble à une distraction amusante du verrouillage, il sera couvert comme un vrai tournoi avec des fans capables de regarder l’action en direct sur Facebook Gaming à partir de 1400 GMT lundi (minuit AEST mardi ).

Il y aura même des interviews après le match et les fans pourront obtenir un gros plan car un écran montrera l’action tandis qu’une autre fenêtre se concentrera sur le joueur réel.

Il y aura un sac à main de 150000 euros (254159 $ A) pour les deux tirages, les gagnants décideront combien ils donneront aux joueurs de tennis qui souffrent actuellement économiquement et 50000 euros pour aider à réduire l’impact social de la pandémie de COVID-19.

« J’aime beaucoup cette idée originale et je suis ravie d’en faire partie », a déclaré Shapovalov.

