Rafael Nadal domine Tsitsipas pour atteindre les demi-finales de l’ATP – Tennis

Les espoirs de Rafa Nadal de remporter les finales ATP de fin d’année pour la première fois se perpétuent après que l’Espagnol a battu le champion en titre Stefanos Tsitsipas 6-4 4-6 6-2 jeudi.

Le dernier match du tournoi à la ronde dans le groupe de Londres était devenu un KO direct, les deux hommes ayant perdu contre Dominic Thiem et battu Andrey Rublev plus tôt dans la semaine.

Mais c’est l’Espagnol Nadal qui est toujours apparu comme le vainqueur le plus probable malgré un échec qui a permis à Tsitsipas de prolonger le combat en décideur dans une O2 Arena presque déserte.

Après une rafale de pauses de service au début du troisième set, Nadal, 34 ans, a montré toute son expérience pour se retirer et atteindre les demi-finales pour la première fois en cinq ans.

En tant que vice-champion du groupe derrière l’Autrichien Thiem, il affrontera Daniil Medvedev pour une place en finale avec le Russe déjà assuré de la première place du groupe de Tokyo.

Le numéro un mondial Novak Djokovic affronte Alexander Zverev vendredi, le vainqueur affrontant Thiem dans l’autre demi-finale.

«En général, ce fut un match très positif pour moi», a déclaré Nadal, qui, malgré avoir remporté 20 titres du Grand Chelem, n’a que deux places de finalistes à montrer pour ses neuf dernières apparitions aux finales ATP. «Excité d’être en demi-finale.»

Nadal était intouchable sur son service dans le premier set, perdant seulement cinq points, et la pression en a profité à Tsitsipas qui n’a pas pu déchaîner son jeu offensif.

ACES SUCCESSIFS

Le Grec s’est battu contre des balles de break à 3-3 mais à 4-4, il a bouclé avec une double faute permettant à Nadal de servir pour le premier set, une tâche qu’il a accomplie avec des as successifs.

Nadal avait remporté ses 70 matchs précédents en remportant le premier set, donc les perspectives de Tsitsipas semblaient sombres, mais il a reçu une bouée de sauvetage inattendue lorsque Nadal a eu du mal à servir à 4-5.

Un revers bien frappé a valu à Tsitsipas quelques points de set à l’improviste et tandis que Nadal en a sauvé un avec un premier service, il a ensuite commis une double faute pour envoyer le match dans un décideur.

Tsitsipas a immédiatement abandonné le service, mais a de nouveau cassé Nadal lorsque l’Espagnol a marqué un revers. Le Grec n’a pas pu saisir l’initiative, cependant, et un revers lâche a assuré une quatrième pause de service consécutive après un seul dans les 19 premiers matchs.

Nadal a alors regagné son autorité pour propulser la maison.

Tsitsipas, qui a apprécié son moment décisif ici l’année dernière quand, à 21 ans, il a battu Thiem en finale, a été pessimiste sur sa performance.

«Je me suis battu dur dans le deuxième set mais très déçu du troisième, je me précipitais et je ne savais pas ce que j’essayais de faire honnêtement. J’aurais dû être un peu plus intelligent », dit-il.

Plus tôt dans la journée, Rublev a battu Thiem 6-2 7-5 pour mettre fin à sa première apparition sur un record – se gagnant 153000 $ pour la victoire de groupe et 200 points de classement dans le processus.