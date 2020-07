Radiographie du phénomène turc de la saison

On ne pouvait pas imaginer il y a des années que la fiction née en Turquie allait devenir un phénomène d’audience en Espagne. Atresmedia lui en a donné l’opportunité avec le célèbre ‘Fatmagül’ et aujourd’hui, les séries de ce pays sont son fleuron. La passion turque continue plus forte que jamais à Nova grâce à un public fidèle qui fait chaque jour ces fictions parmi les plus vues de toutes les TNT. La preuve en est ce qui se passe avec ‘Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)’, dernier grand succès de la chaîne.

‘Fugitiva’, le grand succès de Nova

La deuxième femme turque la plus vue de l’histoire en Espagne

Le pari avec Irem Helvacioglu et Mehmet Ali Nuroglu est déjà la deuxième série turque la plus regardée de toute l’histoire de la télévision en Espagne, avec un 3,3% de part et 585 000 téléspectateurs en moyenne depuis son lancement, dépassé seulement par «Fatmagül» (4,1% et 744 000 téléspectateurs). La fiction parvient ainsi à se positionner au-dessus de «Sila» (3,3% et 579 000) et de «Madre» (4% et 555 000 téléspectateurs); deux des autres grands succès turcs sur le sujet. Pour sa part, ‘Hercai’ est déjà placé à la cinquième place du tableau (3,5% et 513 000), se confirmant comme un autre des grands succès d’Atresmedia cette saison. Comme «Fugitive», ce dernier est toujours diffusé sur le réseau.

Classement historique des feuilletons turcs en Espagne

01 – «Fatmagül»: 4,1% et 744 000

02 – «Fugitif»: 3,3% et 585 000

03 – «Sila»: 3,3% et 579 000

04 – «Mère»: 4% et 555 000

05 – «Hercai»: 3,5% et 513 000

06 – «Amour de contrebande»: 3,4% et 507 000

07 – «Les mille et une nuits»: 3% et 501.0000

08 – «Elif»: 3,3% et 407 000

09 – «Mme Fazilet et ses filles»: 2,7% et 396 000

10 – «Le secret de Feriha»: 2,9% et 394,0000

‘Hercai’ triomphe également à Nova

« Cela a immédiatement attiré notre attention »

Le succès de «Fugitiva» semble tout sauf décontracté et, comme l’explique Luis León Luri, coordinateur des chaînes thématiques d’Atresmedia, à FormulaTV, « cette série a immédiatement attiré notre attention ». Le manager dit qu ‘ »il a été l’une des séries les plus remarquables d’audience en Turquie ces dernières années (…) c’est sans aucun doute l’un des succès les plus puissants, à la fois dans leur pays d’origine et à l’international « et donc, son équipe l’a rapidement remarquée. » Nos services de sélection et d’acquisition qui détectent des phénomènes internationaux avant toujours, ils l’ont toujours eu parmi leurs premières priorités« , Ajouter.

Améliore la bande de +0,7 points

Et oui, sans aucun doute, ils avaient raison de parier sur elle. La preuve en est sa grande évolution d’audience, à partir de mars avec une moyenne de 2,9% en avril et mai à 3,4% en moyenne et en hausse en juin à 3,6% et 531 000 téléspectateurs. C’est précisément le mois au cours duquel il a le mieux fonctionné puisqu’en juin, il a atteint son audience historique maximale et la plus forte croissance pour l’ensemble du groupe dans lequel il est diffusé; l’amélioration de +0,7 points concernant la période de saison pendant laquelle ‘Fugitiva’ n’a pas été diffusée (du 1er septembre 2019 au 13 mars 2020); quelque chose qui montre sans aucun doute son importance dans les heures de grande écoute de la chaîne thématique Atresmedia.

‘Fugitive’, leader à Nova

L’une des séries les plus consommées dans Atresplayer Premium

La série a beaucoup grandi et en juin il l’a fait notamment chez les plus jeunes, augmentant de +1,2 point dans cet objectif (4,3%). Mais cela ne fonctionne pas seulement à la télévision, et comme Emilio Sánchez Zaballos, responsable d’Atresplayer Premium, l’explique à ce portail, il « C’est l’une des séries les plus consommées sur la plateforme depuis sa première ». Bien que cela ne donne pas de données spécifiques sur le nombre de vues, il défend également la « forte demande en ligne pour la série » en raison de « la forte consommation de prévisualisations qu’il réalise parmi les abonnés » de la plateforme.

« Il impacte dès la première minute »

Mais quelles sont les clés de son succès? León Luri est convaincu que la construction du terrain a été très importante, que « impact dès la première minute avec une histoire très émotionnelle qui mélange le drame familial avec le thriller « et certains personnages » avec lesquels vous sympathisez très vite (…) qui font vivre le spectateur en personne et très vertigineusement ce vol. « Mais évidemment pour y parvenir, le rôle de leurs interprètes, surtout celle d’Irem Helvacioglu, dont parle le manager. « Il fera partie de ce » système d’étoiles » des acteurs que nous avons créés à partir de Nova et son personnage va être l’un de ceux qui laisseront leur marque parmi les adeptes de notre chaîne « , défend León Luri, qui définit l’interprétation de l’actrice comme « touchant et très réaliste ».

Pourquoi les Turcs travaillent-ils à Nova?

Alors que dans d’autres chaînes, la fiction turque a perdu de la vitesse, à Nova l’inverse s’est produit; La preuve en est le succès de «Fugitiva». Le manager en parle également, convaincu que les clés de son succès sont que « nous avons toujours cherché les grandes histoires, quelle que soit leur nationalité », que ce travail s’est fait « sans changement en cours de route » et qu’ils ont toujours travaillé à coordonner l’ensemble de leurs équipes, « sans tomber dans des improvisations ». Précisément, le gestionnaire valorise l’effort que son équipe consacre à « garder cette chaîne technique huilée » car il défend que des produits comme la fiction turque « nécessitent une expérience et des soins logistiques (…) pour le doublage mais aussi pour la chaîne de travail (…) comme la réception des matériaux, la négociation et l’achat du produit ou les ajustements dans les grilles « avec les différentes premières.

Le résultat de cet engagement envers la fiction turque, mais aussi latine et même allemande a conduit à Nova sera le thème principal en juin avec une part moyenne de 2,7%, ce sont ses meilleures données mensuelles depuis août 2014 et sa deuxième meilleure note historique. Le thème mène également la TNT aux heures de grande écoute avec une part de 3%, ses meilleures données de la saison. Pour cette raison, la chaîne ne s’arrêtera pas et à mesure que León Lui progressera, elle continuera à lancer de nouveaux produits au cours de la nouvelle saison télévisée. « Après l’été, nous publierons la troisième et dernière saison de «Fugitiva» (…) maintenant, nous publions des chapitres de « Elif » sur le bureau (…) nous continuerons de publier des chapitres de « Hercai » en été (…) et tout au long de ces mois, nous espérons vous réserver encore plus de surprises « .

Le public de ‘Fugitiva’, en détail

La fiction accumule en moyenne Part de 3,3% et leader de son créneau auprès des téléspectateurs de plus de 65 ans (4,8%)et dans les régions d’Andalousie, de Galice, de Valence, des îles Canaries, d’Aragon, de Murcie et du reste. Elle se démarque surtout chez les femmes (4,6%) par rapport aux hommes (1,8%) et comme pour le reste des cibles commerciales, elle se démarque chez les jeunes (3,4%), essentiellement dans le public des 25 à 34 ans (2,9%) au-dessus de l’audience de 35 à 44 ans (2,9%) et de 35 à 44 ans (2,5%); Et ça marche aussi bien auprès du public entre 45 et 54 ans (1,8%). La fiction est imposée sur toutes les cibles commerciales à son concurrent immédiat, Divinity.