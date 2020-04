Raconter des mensonges est dirigé vers les trois principales consoles

Annapurna Interactive a révélé cette semaine que Dire des mensonges serait en train de faire son chemin vers PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Développé par Sam Barlow, le jeu a été lancé pour la première fois sur PC et iOS et a reçu une tonne d’éloges pour la narration unique qu’il a utilisée. Le jeu est conçu pour être une expérience très intime et intense, où vous êtes mis en position d’essayer de décider de la vérité parmi plusieurs vidéos mettant en vedette le casting. Le jeu a obtenu une nomination aux BAFTA 2020 Game Awards et un Golden Joystick 2019 Award pour Logan Marshall-Greenla performance de l’un des rôles principaux. vous pouvez désormais découvrir ce jeu par vous-même sur les trois principales consoles, car il sera rendu public le 28 avril. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu ci-dessous ainsi que consulter la dernière bande-annonce de celui-ci avant son lancement la semaine prochaine. Si vous recherchez un jeu avec plus d’un élément interactif, celui-ci est à vérifier.

Dire des mensonges est le nouveau jeu vidéo de Sam Barlow, créateur de Her Story et Silent Hill: Shattered Memories. Un jeu de thriller d’investigation avec une narration non linéaire, le jeu tourne autour d’un cache de conversations vidéo enregistrées secrètement. Il étoiles Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé et Angela Sarafyan. Le jeu vous place devant un ordinateur portable anonyme chargé d’une base de données NSA volée et pleine de séquences. La séquence couvre deux ans dans la vie intime de quatre personnes dont les histoires sont liées par un incident choquant. Explorez la base de données en tapant des termes de recherche, regardez les clips où ces mots sont prononcés et reconstituez votre histoire. Contrairement à tout ce que vous avez joué auparavant, Dire des mensonges est une expérience intime et intense. Un jeu où vous décidez de la vérité.

Le post Telling Lies is Headed to All Three Major Consoles est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.