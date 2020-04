Rachel McAdams veut la suite de Mean Girls – Africadaidly

La star de « Mean Girls » Rachel McAdams aimerait reprendre Regina George pour une suite du classique culte des années 90 « Mean Girls ».

L’actrice, apparaissant dans le livestream Heroes of Health: COVID-19 où elle remerciait les agents de santé qui luttent contre la crise de santé des coronavirus, a déclaré aux fans qu’elle serait prête!

« Ce serait amusant de jouer Regina George plus tard dans sa vie et de voir où la vie l’a menée! » l’actrice de 41 ans a dit de son caractère garce.

« Espérons que Mean Girls a aidé les filles à être plus gentilles les unes avec les autres, et non l’inverse », a-t-elle déclaré.

« C’est vraiment bizarre. Je me sens vraiment chanceux d’avoir fait partie de quelque chose qui est coincé, même un peu. Je n’ai jamais imaginé que cela se produise dans la vie. Alors oui, c’est encore étrange et surréaliste », a-t-elle déclaré.

La co-star Lindsay Lohan aurait écrit un traitement pour une suite et aurait tenté de convaincre l’écrivain d’origine Tina Fey de s’impliquer.