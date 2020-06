Rachel McAdams est une actrice bien connue du Canada. De plus, elle ne veut pas s’ouvrir à sa vie personnelle devant les médias. Rachel McAdams ne veut pas révéler sa vie personnelle! La raison pourrait être choquante pour vous; Cliquez ICI pour savoir POURQUOI?

Elle est restée silencieuse quand il s’agit de parler de sa vie personnelle. Mais ses réseaux sociaux en disent long sur son style de vie. Il peut y avoir une raison à cela. Les plateformes de médias sociaux permettent au public de communiquer avec les gens du monde entier. Surtout, les fans sont engagés avec les comptes sociaux des célébrités pour obtenir des mises à jour des célébrités et se pencher sur leurs programmes de vie.

La plupart du temps, les célébrités utilisent souvent les médias sociaux pour partager leurs messages, transmettre des sentiments aux fans et même partager leurs photos avec les fans. Mais certains acteurs / actrices restent à l’écart des médias sociaux. C’est parce qu’ils ne veulent pas partager leur vie personnelle avec les autres; c’est assez compréhensible car les fans les regardent. Et cela nous a fait demander, Rachel McAdams at-elle Instagram? Rachel McAdams vit dans la vie privée et ne partage pas de moments personnels.

À propos de l’actrice

Rachel Anne McAdams appelle également comme Rachel McAdams est née à Londres le 17 novembre 1978, Ontario, Canada. Elle est maintenant actrice de 41 ans. Selon sa page IMDb

, elle a commencé à jouer au tout début et a fait un spectacle sur scène pendant le camp de théâtre d’été. Elle aime jouer; c’est sa passion principale. Elle est allée à l’Université York à Toronto et a obtenu un baccalauréat en beaux-arts en théâtre. Elle a commencé son personnage principal du film nommé Mean Girl (2004), où elle a joué un rôle nommé Regina George, la plus méchante des filles. À partir de là, son voyage de passions a commencé. Elle a joué divers rôles dans différents films populaires et s’est démarquée.

Disparaît et surprenant

Avant 2000, le public connaît à peu près la vie de Rachel Anne McAdams; mais elle est soudainement restée silencieuse et a disparu au cours des dernières années. La partie surprenante et choquante est qu’elle a épousé Jamie Linden (un scénariste américain) et est devenue maman. Elle a donné naissance à un petit garçon. De plus, les médias n’ont pas pu trouver les McAdams et Linden ensemble en public. Ils n’ont pas de comptes sociaux.

Sur les différentes plateformes, il y a des dizaines de comptes de fans avec son nom. Si vous tapez son nom sur Instagram, vous ne pourrez trouver aucun compte officiel lui appartenant. Vous pouvez trouver plusieurs images et photos d’elle en utilisant le hashtag #rachelmcadams. Nous apprécions tous qu’elle retienne son enfant de l’attention des médias, et donc plusieurs autres célébrités veulent également honorer l’isolement de leurs enfants. Récemment, elle partage son temps à Toronto et à Los Angeles. Selon les sources, McAdams joue le rôle d’Irene Adler dans le prochain film de Sherlock Holmes 3.