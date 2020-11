Rachel Maddow révèle que son partenaire était gravement malade du COVID-19

Rachel Maddow est revenue à son programme MSNBC jeudi soir et a ouvert l’émission en révélant à ses téléspectateurs que sa partenaire de longue date, Susan Mikula, se remettait du COVID-19 – et que les choses à un moment donné étaient si mauvaises, elle pensait que Mikila allait mourir.

Maddow avait annoncé le 6 novembre qu’elle allait être mise en quarantaine après avoir été en contact étroit avec quelqu’un qui avait été testé positif au COVID-19, mais elle n’a pas révélé à l’époque de qui il s’agissait. Et dans l’émission de jeudi, Maddow a expliqué que Mikula, son partenaire depuis plus de 20 ans qu’elle appelait «le centre de mon univers», avait été testée positive le jour même où Maddow avait été testée négative.

«Susan a été malade du COVID ces dernières semaines. Et sur un point, nous avons vraiment pensé qu’il y avait une possibilité que cela puisse la tuer. Et c’est pourquoi je suis parti », a déclaré Maddow. Heureusement, Mikula se remet maintenant et «nous n’avons plus peur comme nous l’étions», a déclaré Maddow.

Lisez aussi: Le comté de LA fait face à une nouvelle commande de séjour à la maison à partir de samedi en raison de la surtension COVID

mais l’expérience était clairement déchirante, et c’est ainsi que Maddow a consacré la majeure partie de son ouverture avec un message sérieux pour ses téléspectateurs: prenez le COVID-19 au sérieux.

«Je ne te connais pas à la maison sauf par ce moyen. Mais croyez-moi, tout ce que vous avez calculé dans votre vie comme un risque acceptable, comme un risque inévitable, quelque chose que vous êtes prêt à subir en termes de virus parce que statistiquement, « hé probablement, ce sera bien pour vous et vos proches, «Je suis juste ici pour vous dire de recalibrer cela. Franchement, le pays a besoin de vous pour recalibrer cela, car il n’y a plus de place pour vous à l’hôpital », a déclaré Maddow.

«Nous avons actuellement plus de personnes à l’hôpital que nous n’en avons depuis le début de cette épidémie. Il a augmenté de 50% en deux semaines. Il n’y a plus de place pour vous à l’hôpital, en gros, donc pour le bien de votre pays, vous ne pouvez vraiment pas tomber malade et devez aller à l’hôpital tout de suite. Et le seul moyen de garantir cela est de vous assurer que vous ne serez pas infecté », a-t-elle poursuivi.

«Mais s’il vous plaît, sachez aussi», a ajouté Maddow, «que quoi que vous pensiez de votre propre vie et quel que soit le risque que vous êtes prêt à prendre pour vous-même, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Ce que vous devez savoir, c’est la personne la plus importante de votre vie, la personne que vous aimez le plus, la plus chère et la plus chère au monde, c’est la personne que vous risquez de perdre. Ou à qui vous pouvez passer des semaines, debout toute la nuit à paniquer, à appeler des médecins partout, encore et encore, toute la nuit, à essayer de comprendre comment empêcher cette personne de respirer et de sortir de l’hôpital.

Lisez aussi: Whoopi Goldberg blâme Trump pour Spike dans les décès COVID: « Le sang est sur ses mains » (Vidéo)

«Quoi que vous fassiez, quelle que soit la façon dont vous avez calibré le risque dans votre vie, n’obtenez pas cette chose. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas l’obtenir. Pour Thanksgiving la semaine prochaine, vous allez vraiment l’avoir à la maison sans que les gens ne viennent », a déclaré Maddow. «Et oui, ça va être nul, mais ça va sucer tellement moins que toi, ou quelqu’un d’autre dans ta famille qui attrape ça et tombe malade. Croyez-moi.

Maddow a conclu avec ce qui suit:

«Et, je pense que je vous connais assez bien parce que je me connais assez bien, je suppose que vous pourriez être prêt à vous risquer. Surtout après tous ces mois, et tout ce temps, c’est tellement frustrant, non? J’aurais fait n’importe quoi, déplacé des montagnes, car c’était moi qui étais malade ces dernières semaines à la place de Susan. Je donnerais toujours n’importe quoi pour ça. Mais cette chose ne vous donne pas ce choix.

«Vous ne pouvez pas dire ‘Je suis prêt à l’obtenir moi-même et à jouer les probabilités.’ Vous n’avez pas ce choix. Ce ne sera pas forcément toi. Ce sera la personne qui vous tient le plus à cœur au monde, et comment pouvez-vous supporter cela? Et tout ce que vous pouvez faire pour arrêter cela, c’est déplacer le ciel et la terre pour ne pas l’obtenir. Et de ne pas le transmettre.

«Je vais juste vous dire personnellement: cette chose est effrayante comme l’enfer. Et tout ce que vous avez été prêt à faire pour risquer de l’obtenir, ne le faites pas. Ne fais pas ça.

Regardez le clip ci-dessous.