Rachel Bloom est en train d’écrire un film NSYNC Superfan – / Film

De la fin des années 1990 au début des années 2000, les boys bands faisaient fureur, et l’un des meilleurs et des plus populaires était sans aucun doute NSYNC. Composé de Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick, et Joey Fatone, le groupe de musique pop comptait des tonnes de singles à succès et des millions de fans adorés à travers le monde. Étant donné que la nostalgie de cette époque augmente chaque jour, il n’est pas surprenant qu’un film centré sur NSYNC soit en préparation pour le bras Sony Pictures TriStar.

Ex petite amie folle co-créateur et star Rachel Bloom écrira le scénario d’un film actuellement sans titre qui raconte l’histoire vraie des meilleurs amis de la vraie vie Meredith Sandberg et Winter Byington, qui a passé un été entier à suivre NSYNC lors de sa dernière tournée mondiale avant que le groupe ne dise bye, bye, bye.

Variety a la nouvelle du film superfan de NSYNC sur lequel travaille Rachel Bloom. Elle aura également un bon aperçu de l’expérience NSYNC, car l’idée du film est venue de Lance Bass, qui produira également le film à travers sa bannière de production éponyme. Le rejoindre en tant que producteur sera Cindy Cowan et sa propre société de divertissement.

De retour en 2001, Le Washington Post a fait un peu sur Meredith Sandberg et Winter Byington, qui ont sillonné le pays dans un camping-car afin d’assister à tous les concerts de NSYNC pour la tournée américaine de cette année. En fait, ils ont gagné ce camping-car lorsque Sandberg est arrivé sur The Price Is Right. Croyez-le ou non, faire partie du jeu télévisé et gagner un camping-car faisait partie de leur plan pour que ce road trip de concert épique se produise. C’est assez incroyable.

Encore plus étonnant, après que Sandberg et Byington aient attiré l’attention sur MTV, NSYNC leur a donné 5000 $ pour aider le duo dans leur voyage. D’autres amis fans traqueraient même le camping-car pour faire des dons d’épicerie et de l’argent à leur cause. Ils sont devenus des quasi-célébrités à part entière, signant des autographes lors des concerts lorsque les fans ont trouvé leur VR. Il y a certainement une histoire amusante à raconter à propos de leur aventure épique de concert, et vous pouvez les voir en regarder une partie sur leur profil Instagram, qui a commencé en mars de cette année lorsque ce projet a débuté.

Même si Bloom a beaucoup d’expérience avec les comédies musicales, il ne semble pas que ce soit l’un de ces projets. Mais ce serait plutôt bien s’il y avait au moins une séquence musicale impliquant l’une des chansons à succès de NSYNC. La question est de savoir si le groupe entier apparaîtra ou non dans le film, ou si nous ne verrons que des remplaçants derrière qui ressemblent au groupe. Ce serait génial s’il y avait une réunion complète de NSYNC pour ce film s’ils recréaient l’un de leurs concerts. Mais faire participer Justin Timberlake pourrait s’avérer difficile.

