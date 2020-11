Rachael Ray: L’incendie de ma maison m’a rappelé à quel point j’ai de la chance

2020-11-06 22:00:05

Rachael Ray est «plus que jamais consciente de la chance» qu’elle a de suivre l’incendie dévastateur de sa maison, car cela lui a appris à apprécier sa vie.

La maison du célèbre chef de 52 ans sur Chuckwagon Trail à Lake Luzerne, New York, a été engloutie dans un grand incendie en août, et lorsqu’elle a été ajoutée à la mort déchirante de son chien de compagnie et à la pandémie de coronavirus en cours, Rachael dit qu’elle 2020 a définitivement été «étrange».

Mais le chef ne se laisse pas abattre par les tragédies, car elles lui ont chacune rappelé son privilège et lui ont fait apprécier sa vie plus que jamais.

Écrivant dans la lettre du rédacteur pour le numéro de vacances ‘Rachael Ray In Season’, elle a déclaré: «Cette année a été étrange pour nous tous. Mais 2020 m’a aussi rendu plus conscient que jamais de ma chance.

«Au cours des 12 derniers mois, en plus d’être témoin des crises qui ont secoué notre pays, j’ai perdu mon chien de 15 ans, puis j’ai perdu ma maison dans un incendie.

Rachael a également déclaré qu’elle était «reconnaissante» d’avoir pu «prendre refuge» dans une autre maison lorsque la sienne a pris feu, car elle sait que d’autres n’auraient pas eu ce luxe.

Elle a ajouté: «Je suis reconnaissante envers les premiers intervenants qui m’ont sauvé la vie. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de reconstruire. Je suis reconnaissant d’avoir eu un endroit où séjourner lorsque mon monde a pris feu, où je pourrais prendre refuge, et d’avoir appris, d’une manière que je n’avais pas vraiment compris auparavant, la différence entre une maison et une maison.

«Nous pouvons tous tomber dans un endroit où nous tenons pour acquis des choses dont nous devrions être reconnaissants. Lorsque vous les perdez, vous comprenez leur valeur de manière plus complète et plus significative. D’une manière étrange, cela vous enrichit.

Pendant ce temps, Rachael a déclaré précédemment qu’elle n’avait «rien appris d’autre que la gratitude» suite à l’incendie dévastateur de sa maison.

S’exprimant en septembre, elle a déclaré: « C’est bouleversant, mais vous devez rester attentif et positif et il est remarquable de voir le nombre de personnes qui se manifestent dans votre communauté et vos amis et vos téléspectateurs – nous avons tous un cercle plus grand que nous ne le savons.

« Nous n’avons rien appris d’autre que de la gratitude. Nous avons perdu notre maison et je ne peux tout simplement pas vous dire à quel point il est important d’écouter vos premiers intervenants. »

