RA vise la concurrence nationale en juillet

Alors qu’un jeu de puissance est en cours pour le contrôle de Rugby Australie, l’instance dirigeante s’efforce de remettre le jeu en jeu début juillet.

RA répond à une demande d’une cohorte de 10 anciens capitaines wallabies, dirigée par le skipper vainqueur de la Coupe du monde Nick Farr-Jones, pour que l’administration actuelle se retire.

Pendant que cela se joue, un comité de sept personnes a été formé pour explorer une compétition nationale en cours dans deux mois.

Le directeur général des Melbourne Rebels, Baden Stephenson, représente les clubs de Super Rugby au sein du comité de retour au jeu, qui comprend également le médecin-chef de la RA Warren McDonald, le patron de la RUPA Justin Harrison et la liaison avec le gouvernement de la RA Anthony French.

Château de Raelene (Getty)

Ben Whitaker représente SANZAAR, tandis que les autres membres sont le chef de l’intégrité de la RA, Gerard McEvilly et les Wallabies, Matt Toomua.

Admettant que la période avait été frustrante, avec les pourparlers sur les réductions de salaires des joueurs qui s’étalaient jusqu’à cette semaine, Stephenson a estimé qu’ils progressaient enfin après l’arrêt du Super Rugby en raison d’une pandémie de coronavirus le mois dernier.

« Nous sommes assez satisfaits des progrès que nous avons réalisés, alors j’espère que d’ici lundi, nous aurons une liste complète de critères et de prise de décision et nous pourrons commencer à les étudier pour confirmer une date », a déclaré Stephenson à l’AAP.

« Cela a été un peu frustrant, mais ce groupe n’a été constitué qu’il y a une semaine. Nous sommes tous partis et avons fait nos propres projets individuels et avons parlé à qui nous devions revenir avec certains critères et maintenant tout est rassemblé.

«Nous ne pouvons pas avoir une femme qui fait du rugby»

« Nous recherchons le début du mois de juillet comme date de début.

« Nous ne sommes pas aussi optimistes que la LNR, mais nous sommes davantage guidés par Warren McDonald et, évidemment, le gouvernement. »

Stephenson a également participé à une longue réunion jeudi entre les patrons australiens du Super Rugby et le PDG de Raelene Castle.

Ils ont également été informés des résultats financiers de RA, notamment du rapport financier 2019 et de la situation de trésorerie actuelle, ainsi que des prévisions jusqu’à la fin de l’année, les présidents de Super Rugby ayant reçu les mêmes informations plus tard dans la journée.

James O’Connor passe lors du match de Super Rugby de samedi entre les Reds et les Bulls. (Getty)

Stephenson a reconnu la lettre de demande signée par certains des plus grands joueurs de rugby australiens et a déclaré que des changements étaient déjà en cours.

« Je pense que tout le monde a probablement reconnu que certaines choses devaient changer, se régénérer et réviser », a-t-il déclaré.

« Je sais qu’il y a un président de haut niveau qui va présider Rugby Australia. Il y a trois nouveaux membres du conseil, donc je pense qu’en fin de compte, ces changements de conseil et certains changements de stratégie signifient qu’il y aura un peu de fraîcheur autour du conseil. »

« Raelene a parlé ce matin et elle est très ouverte et veut conduire une revue, étant donné qu’il y a une opportunité de la crise de repenser comment nous gérons le jeu et à quoi ressemble la compétition … le timing et l’alignement avec un calendrier mondial et comment nous soutenir le rugby communautaire. «

Pendant ce temps, le président actuel de la RA, Paul McLean, a déclaré que la position de Castle n’était pas en cours de révision.

« À ce stade, le rôle du PDG n’a pas été examiné dans (discussions RA) », a déclaré McLean à ABC The Ticket.

« Je ne dis pas que cela ne se produira pas à l’avenir, car il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet par diverses personnes.

« Mais à ce stade, ce n’est pas sur la table. »

©AAP2020