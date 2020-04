R-Truth exige le retour du titre WWE 24/7 de Rob Gronkowski

Superstar de la WWE R-Truth n’a aucun problème avec WWE 24/7 Champion Rob Gronkowski le clair de lune en tant que joueur de football. Mais il veut que The Gronk rende sa ceinture de championnat, s’il vous plaît et merci. Le rappeur / catcheur a posté une vidéo sur Twitter félicitant Gronkowski pour son retour dans la NFL pour rejoindre son BFF Tom Brady sur les Tampa Bay Buccaneers.

« Hey, qu’est-ce qu’il y a? » a déclaré Truth, faisant référence à son slogan et à sa chanson à succès. « Si personne ne félicite encore cet homme, permettez-moi d’être le premier à le faire. Robert … Rob Gronkowski, félicitations, chien! Vous êtes sur le point de jouer au football. Vous êtes l’homme. Vous êtes l’homme. »

Mais R-Truth s’est rapidement mis au travail. « Il n’y a qu’un seul problème, Rob. Vous avez toujours le Championnat d’Europe de télévision I-95 24/7 48/7 7-11, et c’est le mien. Je suis le propriétaire le plus juste de ce championnat, Rob. Donc, si vous me rencontrez sur I -95 Sud, vous pouvez me le donner. Ne vous attendez pas à lancer, passer, lancer, jongler ou mélanger des balles jusqu’à ce que je récupère mon bébé, Rob. Il n’y aura pas de high-fives. Rien de tout cela. Et je sais où se trouve Tampa Bay, Rob. C’est à Tampa en Floride. «

« Rob, donnez-moi mon bébé avant de partir », a ajouté la vérité, menaçant de briser les lignes directrices de la distanciation sociale, « parce que je vais montrer une conférence de presse, pique-nique, église, tout cela. N’oubliez pas. C’est la WWE, Rob.

Est-ce que Gronkowski fera la bonne chose et passera le flambeau à R-Truth avant de retourner dans la NFL? Ou restera-t-il à la WWE, continuant à tenir la ceinture tout en poursuivant une autre victoire au Super Bowl? Rob Gronkowski pourrait-il être le premier double champion de la lutte et du football à la fois?

Pas si R-Truth réussit, clairement. Mais s’il y a une chose que la WWE aime, c’est une star grand public prête à leur prêter attention, donc le ciel est probablement la limite pour Rob Gronkowski.

Le post R-Truth Demands Return of WWE 24/7 Title de Rob Gronkowski est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.