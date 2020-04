R-TRuth de la WWE publie un clip pour Hit Em Up

Superstar de la WWE Ron Killings, peut-être mieux connu sous le nom de R-Truth, a sorti un clip pour son dernier morceau de rap, Tape les. La chanson a été créée en collaboration avec J-Trx. Avec une carrière qui a commencé dans les années 1990, Killing a fait ses débuts à la WWE en tant que K-Kwik terriblement nommé en 2000. Mais après avoir été libéré de la WWE en 2002, Killings est allé à la TNA sous son propre nom, où il est devenu deux fois Champion NWA Heavyweight. Killings était fantastique dans la TNA, où il a été pris au sérieux, mais est revenu à la WWE en 2008 sous le nom de R-Truth, une combinaison de K-Kwik et Ron « The Truth » Killings.

À la WWE, Killings a principalement rempli le rôle de lutteur de comédie, et bien qu’il soit dommage qu’il ne soit pas pris au sérieux comme il l’était dans la TNA, il est également difficile de nier qu’il est vraiment bon dans ce domaine. Killings n’est pas non plus un poney à un tour. Sa récente course avec le championnat WWE 24/7 n’est que son dernier gadget, mais il a eu une grande rivalité avec John Cena en 2011 avec son gadget « Little Jimmy ».

Et bien sûr, la lutte n’est pas le seul talent de Killings. Quiconque regarde Killings se diriger vers le ring tout en rappant sa chanson thème, What’s Up, est conscient de ses compétences en rap. Killings a sorti deux albums complets et plusieurs singles. Hit Em Up est le dernier en date, et vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous. Espérons que Killings ait filmé cela avant la pandémie, car les mesures de distanciation sociale ne sont clairement pas pratiquées dans la vidéo, même si Truth porte un masque de quarantaine au début tout en promenant un gorille en laisse.

Sans surprise, le morceau de Killings souffle une autre chanson de rap de lutte récemment sortie de l’eau. Avant WrestleMania 36, Le Miz et John Morrison a publié une piste de diss pour narguer ses adversaires de match de championnat par équipe, The Usos et The New Day. Alors que cette piste, Hé Hé, était divertissant d’une manière « tellement mauvais que c’est bon », Killings ‘ Tape les est tout simplement bon. Découvrez la piste et la vidéo ci-dessous. Nous ne savons pas quand nous pourrions nous attendre à une autre sortie complète de l’album, mais vous pouvez consulter le site Web de Truth ici.