Quoi de neuf sur Netflix en novembre: Les chroniques de Noël, partie 2 et plus

Quoi de neuf sur Netflix en novembre 2020? Eh bien, le service de streaming continuera à offrir à plus de 192 millions d’abonnés de nombreuses nouveautés à regarder. Netflix en novembre 2020 célébrera la saison des fêtes avec un certain nombre de nouveaux films et séries.

Lire la suite: Meilleures émissions sur Netflix

Si le service de streaming semble avoir quelque chose à regarder, vous pouvez vous inscrire à Netflix via le lien ci-dessous.

The Liberator (11 novembre)

Cette série dramaturge fait partie de l’invasion alliée de l’Europe pour vaincre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La différence? Il décrit ces événements avec un mélange d’animation en direct et d’animation basée sur CGI. Le résultat donne à cette série un style artistique unique qui la fait ressembler à des illustrations de livres qui ont pris vie.

The Crown Saison 4 (15 novembre)

La quatrième saison tant attendue de The Crown ramène l’histoire de la famille royale britannique dans les années 1970 et au début des années 1980. La reine Elizabeth, interprétée par Olivia Colman, doit faire face à plusieurs drames différents. La première est la montée en puissance du premier ministre conservateur Margaret Thatcher, joué par Gillian Anderson, qui mène le pays dans une nouvelle ère controversée, ainsi que la guerre des Malouines. D’autre part, la reine doit également faire face à la romance, et plus tard, le mariage massif de son fils le prince Charles à Lady Diana Spencer.

Hillbilly Elegy (24 novembre)

Ron Howard dirige cette adaptation du roman best-seller du même nom. Un jeune homme qui est sur le point d’obtenir son emploi dans la grande ville est obligé de revenir dans sa petite communauté des Appalaches de l’Ohio. Il doit faire face à sa mère très perturbatrice, jouée par Amy Adams, mais est également aidé par sa grand-mère plus compréhensive, interprétée par Glenn Close.

Les chroniques de Noël, partie 2 (25 novembre)

Kurt Russell et Goldie Hawn reviennent en tant que père Noël et Mme Claus dans cette suite du film de vacances à succès de Netflix en 2018. Le Père Noël amène les deux enfants qu’il a rencontrés dans le dernier film au pôle Nord pour vérifier les préparatifs de son grand vol de la veille de Noël. Cependant, un garçon mystérieux veut voler l’étoile de Noël du pôle Nord, qui garde le secret de l’atelier du Père Noël pour le reste du monde. Le Père Noël, Mme Claus et ses petits amis peuvent-ils empêcher cette mystérieuse personne de voler Noël?