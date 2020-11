Quoi de neuf sur le Nokia 3.4 et le Nokia 225?

HMD Global, le berceau des téléphones Nokia, a annoncé le lancement des Nokia 3.4 et Nokia 225 4G, mais qu’y a-t-il de nouveau à leur sujet?

Décomposons-le.

Le Nokia 3.4

Le Nokia 3.4 dispose de la dernière plate-forme mobile Qualcomm SnapdragonTM 460, ce qui signifie que vous en avez pour votre argent. C’est le premier appareil de sa série avec un écran perforé et une puissante triple caméra arrière avec un objectif ultra-large et une imagerie AI. Il est également livré avec une autonomie de deux jours, ce qui vous permet d’utiliser votre téléphone plus longtemps sans vous soucier de la charge fréquente.

Le Nokia 3.4 offre une expérience purement Android propre, facile à utiliser et personnalisable, sans bloatware et applications tierces. Il est livré avec Android 10 prêt à l’emploi et est pris en charge par la promesse Android du smartphone Nokia – recevant trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et deux ans de mises à niveau du système d’exploitation. De plus, le Nokia 3.4 peut vous aider, vous et votre famille, à adopter de saines habitudes avec Family Link intégré, pour vous aider à guider vos enfants pendant qu’ils apprennent, jouent et explorent. Vous pouvez définir des limites pour le contenu et le temps d’écran, ainsi que voir l’activité des applications pour les garder en sécurité et équilibrées. Et il a un design de style finlandais haut de gamme.

Prix ​​et disponibilité

Le Nokia 3.4 en Charcoal est disponible chez JB Hi-Fi, Harvey Norman, Officeworks et Big W à partir du mardi 17 novembre au prix de 249 $ RRP. Le Nokia 3.4 de Fjord sera également disponible dans les prochaines semaines.

Le Nokia 225 4G

Disponible en Australie à partir d’aujourd’hui, l’appareil est livré avec une connectivité 4G.

Le Nokia 225 4G est livré avec une double carte SIM, ce qui permet de basculer facilement entre deux cartes SIM lors de vos déplacements. De plus, il est doté d’un tapis de touches haute performance et de touches de fonction dédiées qui rendent la saisie et la navigation plus précises – le tout dans une finition brillante à revêtement dur et haut de gamme que les fans de Nokia connaissent bien.

Il offre également une batterie longue durée et des divertissements à portée de main avec des jeux, un lecteur MP3 et une radio FM, ainsi que la connectivité Bluetooth® 5.0 pour que vous puissiez même le connecter à des haut-parleurs sans fil.

Prix ​​et disponibilité

Le Nokia 225 4G en noir est disponible chez JB Hi-Fi pour 79 $ RRP. Il sera également disponible chez Harvey Norman, Big W, The Good Guys et Officeworks dans les semaines à venir avec les couleurs supplémentaires – Classic Blue et Metallic Sand.

Comme tous les produits de la famille Nokia, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient tous les deux fiables avec un aspect et une sensation modernes.