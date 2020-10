Quoi de neuf dans l’Apple Watch SE?

Apple devient de plus en plus inévitable à mesure que le géant de la technologie continue d’élargir la section des technologies de chaque classe en fonction de leurs budgets. La version SE des iPhones n’était rien de moins qu’une révolution, la deuxième édition était également à la hauteur et tout à fait satisfaisante pour les utilisateurs souhaitant l’iPhone et disposant de petits budgets.

Maintenant, Apple va faire la même chose avec sa série de montres et en apportant Apple Watch SE.

Apple Watch SE

Apple Watch présenté aux côtés de l’Apple Watch 6 avec une différence de prix d’au moins plus de 100 dollars. Apple Watch SE coûte environ 279 $ tandis que la sixième édition coûte environ 399 $. Il y a donc une énorme différence entre le coût de deux mais comme d’habitude, les fonctionnalités seront limitées dans Apple Watch SE.

traits

Technologie de réseau

GSM / HSPA / LTE

LANCEMENT annoncé le 15 septembre 2020

Statut à venir. Exp. sortie 2020, 18 septembre

CORPS Dimensions 44 x 38 x 10,4 mm (1,73 x 1,50 x 0,41 pouces)

Poids 36,4 g (1,27 oz)

Construire Façade en verre, arrière en céramique / verre saphir, cadre en aluminium

SIM eSIM

50 m résistant à l’eau

AFFICHAGE Type Écran tactile capacitif Retina LTPO OLED, 16 millions de couleurs

Taille 1,78 pouces, 10,0 cm2 (~ 60,0% rapport écran / corps)

Résolution 448 x 368 pixels (densité ~ 326 ppp)

Protection verre renforcé Ion-X

Écran tactile 3D

Luminosité maximale de 1000 nits (annoncé)

PLATE-FORME OS watchOS 7.0

Chipset Apple S5

Processeur double cœur

GPU PowerVR

Emplacement pour carte mémoire Non

Mémoire vive interne de 32 Go à 1 Go

CAMÉRA Non

SON Haut-parleur Oui

Prise jack 3,5 mm Non

COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 b / g / n

Bluetooth 5.0, A2DP, LE

GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS

NFC Oui

Radio Non

USB Non

Caractéristiques essentielles

Capteurs Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque (2e génération), baromètre, altimètre toujours allumé, boussole

Commandes et dictée en langage naturel (mode conversation)

BATTERIE Type Li-Ion, non amovible

Chargement Chargement sans fil

Stand-by Jusqu’à 18 h (usage mixte)

Apple Watch SE vous offre la même expérience avec une réduction de prix et si votre budget est faible, vous devez absolument y aller. Cependant, la famille SE connaîtra plus d’expansion car de nombreux gadgets sont censés être à bas prix et Apple tente de conquérir à nouveau le marché.