Quoi de neuf dans iPadOS 14? Quels iPad prendront en charge iPadOS 14?

La WWDC d’Apple a été déployée comme prévu et une multitude de mises à niveau et de fonctionnalités logicielles à venir est à nos portes. Après avoir annoncé iOS 14, Apple a également pris le temps de parler des nouveautés d’iPadOS 14. Eh bien… c’est parti!

Nouvelles barres latérales et applications repensées

Nouvelle application Photos

Les applications de base d’Apple seront repensées pour améliorer le flux de travail et utiliser les écrans plutôt grands des tablettes d’Apple. Nous ne les avons pas tous vus, mais les photos et les notes ont cette barre latérale, qui semble persistante, qui abritera des raccourcis vers les bibliothèques et les blocs-notes, ainsi que des boutons pour modifier et réorganiser votre contenu.

Nouvelle application Fichiers

L’application Fichiers a également été retouchée, les boutons «Nouveau dossier» et «Trier» n’étant plus masqués, mais persistants en haut de l’écran, ce qui est bien.

Widgets à venir sur iPadOS 14

Widgets vus sur iOS 14

Tout comme iOS 14, iPadOS 14 recevra les nouveaux widgets. Cela signifie qu’ils ne seront plus cachés dans votre écran d’accueil le plus à gauche (ou à gauche de l’écran de verrouillage), mais vous pouvez les redimensionner et les réorganiser librement le long de tous vos écrans d’accueil.

Recherche universelle

Recherche universelle sur iPadOS

Nous connaissons tous la fonction de recherche dans iOS – vous glissez vers le bas depuis votre écran d’accueil et vous obtenez cette fonction de recherche globale, qui peut rechercher des contacts, des applications, des actualités et même lancer une recherche sur le Web.

Dans iPadOS 14, il y a une légère refonte – ce sera maintenant une fenêtre flottante, qui peut apparaître sur vos applications actuelles (vous n’avez donc pas besoin de revenir à l’écran d’accueil pour lancer une recherche) et il pourra regarder pour plus d’informations dans les applications. Oui, cela était également disponible auparavant, mais en tant que recherche plus simple, qui fonctionnait principalement dans les applications principales d’Apple uniquement. Désormais, il prendra en charge les applications tierces et effectuera une recherche plus approfondie dans l’ensemble.

Gribouillez-moi doucement

Scribble smart select

Une nouvelle fonctionnalité énorme pour l’Apple Pencil est ce qu’Apple appelle « Scribble ». iPadOS 14 sera désormais en mesure de reconnaître et de transformer instantanément un texte manuscrit en texte dactylographié. Même si vous voulez écrire quelque chose dans une barre de recherche – vous n’aurez plus besoin de poser le crayon et de le taper sur le clavier. Au lieu de cela, vous pourrez… eh bien, le griffonner sur la barre de recherche, et il deviendra instantanément un texte écrit.

Vous pourrez également mettre en surbrillance des notes gribouillées, les copier et les coller dans une application de dactylographie – iPadOS 14 les transformera et les collera intelligemment en conséquence.

Scribble reconnaîtra automatiquement plusieurs langues. L’anglais et le chinois ont été démontrés, nous ne savons pas combien seront disponibles au lancement.

De plus, si vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone, une adresse ou une date, iPadOS 14 le reconnaîtra comme tel et suggérera intelligemment l’action appropriée (appeler, naviguer, etc.).

Enfin et surtout, lorsque vous prenez des notes manuscrites avec des formes dessinées, Scribble sera en mesure de détecter la forme que vous essayez de dessiner et… vous savez – redressez un peu vos lignes. C’est bon, nous ne sommes pas tous des artistes.

Quels iPad recevront iPadOS 14?

Alors, votre iPad sera-t-il compatible avec iPadOS 14? C’est très probable. Nous avons une large gamme d’iPads avec une compatibilité iPadOS 14 confirmée.

Le premier est le iPad Air 2, établissant probablement le record de la tablette la plus longue jamais prise en charge. L’iPad Air 2 est sorti à l’automne 2014, ce qui fait qu’il a presque 6 ans. Son processeur Apple A8X est déjà assez long dans la dent… mais il reçoit toujours des mises à jour logicielles.

Donc, tout ce qui est plus récent que l’iPad Air 2 recevra également la mise à jour. Voici la liste complète!

Quand iPadOS 14 sortira-t-il?

Historiquement, les nouvelles versions iOS (et donc iPadOS) sortent en septembre. Nous n’avons pas encore entendu le mot officiel de cette année. Attendez, l’histoire se développe …