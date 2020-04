Quoi de mieux appeler les bâtons de lumière variés de Saul à propos de Mike et Jimmy

– Publicité –



Dans le huitième événement de Better Call Saul saison 5, Jimmy se rend dans un endroit éloigné dans le désert pour récupérer l’argent de la caution de Lalo auprès des Cousins.

Saisi lors du voyage de retour à la maison qu’ils entendent, Mike s’est organisé pour maintenir distinctement sa vie de famille et ses affaires illégales. En paix avec qui il est et ce qu’il fait pour une résidence, Mike a également une conscience apparente de son but, qui est de fournir sa belle-fille Stacey et sa petite-fille Kaylee.

Mike et Jimmy dans Better Call Saul

– Publicité –

Jimmy, d’autre part, qui n’a pas l’harmonie exacte dans son existence, est mis sur un bâton lumineux jaune, un pigment qui a des organisations conflictuelles, de la lâcheté et de la tromperie au respect et à la loyauté.

Ici, Bagman décrit simplement les priorités divisées de Jimmy dans son entreprise avec Kim, que Jimmy s’inquiète de ne pas rentrer à la maison, mais il l’oublie immédiatement quand il est à son pire moment et souhaite abandonner.

Avant que la couleur jaune ait une signification difficile, le jaune est la couleur qui promet dépeint le conflit intérieur de Jimmy entre être l’avocat respecté que son frère Chuck avait besoin de lui et revenir à ses vieilles blagues trompeuses, qui ont commencé avec son « Slippin ‘Jimmy » con.

Cette bataille a été largement répandue tout au long de la saison 5 de Better Call Saul, en particulier depuis que Jimmy évolue de plus en plus vers l’avocat immoral Saul Goodman.

Lié à Mike, Goodman a en outre un objectif bien défini: rassembler l’argent, ce qui est curieusement lié à la couleur verte.

Alors que les couleurs des rayons lumineux de Jimmy et Mike dans l’épisode Better Call Saul « Bagman » peuvent apparaître comme un détail insignifiant, l’importance derrière les couleurs lointaines souligne la différence entre les deux identités, ainsi que la durée dont Jimmy a encore besoin pour visiter modifier complètement la personnalité de Saul Goodman, vedette dans Breaking Bad.

– Publicité –