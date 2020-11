Quiz Le Seigneur des Anneaux: Qui l’a dit?

VOUS NE PASSERZ PAS! … 80% de ce quiz.

Le Seigneur des Anneaux a tellement de lignes mémorables, mais vous souvenez-vous qui les a dites?

Gimli ou Gollum? Le roi-sorcier ou la langue de ver? Samwise ou Shagrat? Presque tous les personnages du récit estimé de Peter Jackson sur la fantaisie épique de Tolkein ont une citation ou deux meurtrières. Qu’il s’agisse d’un cri de ralliement, d’une réflexion poignante sur l’état de la Terre du Milieu, ou d’un humour indispensable sur les pommes de terre, des lignes fantastiques volent sous tous les angles comme un barrage de flèches elfiques.

Cela fait près de deux décennies que The Fellowship Of The Ring a eu un impact durable sur le cinéma, alors quelle meilleure façon de célébrer ce monstre d’une franchise qu’en fléchissant ces muscles de la mémoire et en plongeant la tête la première dans les profondeurs pour se battre avec ce Balrog d’un quiz.

Voici 20 citations de la trilogie bien-aimée de films, certaines plus obscures que d’autres … êtes-vous capable d’obtenir 100%? Ou êtes-vous un imbécile de pris?